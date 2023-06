A jövő közössége – 35 éve alakult meg a Házas Hétvége Pécsi Régiója

A Házas Hétvége (HH) olyan lelkiségi mozgalom, amely házaspároknak, papoknak és szerzeteseknek kíván segítséget nyújtani az egymással és közösségükkel való kapcsolatuk megújításához és elmélyítéséhez. Az 1952-ben Gabriel Calvo spanyol katolikus pap által indított házassági szemináriumok a jezsuita Charles A. Gallagher közreműködésével váltak később módszertanilag is megalapozott mozgalommá, amit a protestáns egyházak is világszerte adaptáltak. A több mint nyolcvan országban jelen levő mozgalom Magyarországra 1983-ban érkezett, Pécsett 1987-ben kapcsolódtak be házaspárok és papok.

A pécsi régió 35. évfordulós ünnepét Felföldi László pécsi megyéspüspök nyitotta meg. A főpásztor köszönetét fejezte ki a Házas Hétvége közösség tagjainak önkéntes szolgálatukért. Ferenc pápát idézve arra buzdította a házaspárokat, hogy álljanak meg és hallják meg Isten szavát, és engedjék meg, hogy az Úr megváltoztassa őket, hogy aztán ők megváltoztathassák a világot, és otthonná tegyék mindazok számára, akiknek szükségük van arra, hogy befogadásra és elfogadásra találjanak, valamint akiknek szükségük van a Krisztussal való találkozásra, mert tudniuk kell, hogy szeretik őket.

Látjuk magunk előtt az egyházközségek és családok nehézségeit, gyengeségeit – fogalmazott Felföldi László. – Ugyanakkor

minden egyházközségben szükség van legalább egy családra, aki felvállalja a közösség szolgálatát.

Ennek a családnak a példája nyomán, hasonlóan a kristályosodás folyamatához, ahol egyetlen kristály mint egy kis góc kialakulása gyorsítja fel a folyamatot, az egész közösség újjáéledhet. Onnan kell elindulni, ahol most vagyunk, akik most vagyunk, és azzal, amink van. A világ mérhetetlenül ki van éhezve a házasságnak, a családnak, a béke szigetének a megtalálására. Ez a megújulás útja, melyben mindannyiunknak megvan a maga küldetése – fordult a házasokhoz a pécsi megyéspüspök.

Az évfordulós alkalomhoz kapcsolódó szentmise elején Bíró László nyugalmazott tábori püspök, aki 1994–2020-ig vezette a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságát, megáldotta a Házas Hétvége Pécsi Régió új zászlaját. Később szentbeszédében felelevenítette a 35 éves régió kezdeteit, amelynek szereplői közül többen személyesen is jelen voltak.

A nyugalmazott püspök kijelentette, a házasság egyik feladata, hogy a Szentháromság titkának megjelenítője legyen. Ennek a titoknak kulcsa a szeretet. Ha megszűnne a szeretet a házastársak között, akkor megszűnne a Szentháromság ikonja lenni. Ehhez a Házas Hétvége két mankót is ad a kezünkbe. Az egyik a dialógus, ami segít, hogy a két ember között ne szűnjön meg a szeretet. XVI. Benedek pápa úgy fogalmaz, minden egyes ember Isten logosza, igéje. A házasságban tehát két logosz van együtt, ezek együttműködése a dia-logosz, a dialógus, a párbeszéd.

Ha a dialógus elakad, akkor a szeretet hal meg a két ember között. Az a szeretet, ami nincs kommunikálva, az nincs.

A másik mankó a közösség, ahogy a Szentírásban is olvasható: „Minden, ami az Atyáé, az enyém is” (Jn 16,15), majd másutt „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30).

Ahogy a Szentháromságban nincs egyes szám első személy, ugyanúgy a házasságban sem lehet, csak többes szám első személy. Ez a Házas Hétvége titka.

A házasságban az Isten a szeretet által van jelen. A Házas Hétvége a jövő közössége, amely a hiteles házaspárok életpéldáján és önkéntes munkáján alapul. A hiteles házas hétvégés párok a jövő meghatározó emberei – zárta beszédét Bíró László.

A szentmisét követően a Magtár Látogatóközpontban folytatódott az ünnepség, ahol régi és új közösségi tagok, házaspárok, a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó további régiók, Mohács, Szekszárd, Dombóvár, Szigetvár vezetői és tagjai is köszöntötték az egybegyűlteket, köztük azokat, akik Pécsen elindították a Házas Hétvége mozgalmát még 1987-ben. A program ideje alatt a „HH”-s gyermekeket ugyancsak „HH”-s idősebb társaik vonták be a rájuk szabott csapatjátékokba.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Mánfai Szabolcs

Magyar Kurír