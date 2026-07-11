A júliusi estéken a veszprémi érseki palota különleges kertjét is felfedezhetik az érdeklődők

Az ezeréves múltra visszatekintő Szent Mihály-főszékesegyházat, a 13. századi Gizella-kápolnát, valamint a Szent György-kápolnát és a magyar barokk építészet egyik legszebb példáját, az érseki palotát is felfedezhetik a veszprémi várnegyedbe látogatók a nyári vezetett sétákon.

A megújuló veszprémi várnegyed hétfő kivételével mindennap meghosszabbított nyitvatartással, délelőtt 10 órától este 8 óráig várja a látogatókat, akik több kiállítás, családi program és naponta négy várséta közül választhatnak.

A vezetett séták a Biró-Giczey Háztól indulnak 10.30-kor, illetve 14, 16 és 18 órakor. Július 25-én és 26-án, szombaton és vasárnap pedig a Fény és áhítat című vezetett sétákon egy első alkalommal bemutatásra kerülő helyiségbe, az érseki palota Kék szalonjába is bepillantást nyerhetnek a látogatók.

Az esti vársétákon az érseki palota kertjét is bejárhatjuk

A nyári hónapokban a 18 órakor induló várséta résztvevői az érseki palota kertjét is megtekinthetik, melynek növényvilága számos bibliai és keresztény szimbólumot rejt. Ilyen például a kolostorok kertjeiben gyakran egymás mellé ültetett rozmaring és a rózsa – az előbbi a hűség és az emlékezés, míg az utóbbi a szerelem virága, együtt pedig a házasságot és a szeretetet szimbolizálják.

A barokk épület kertjében olajfák is állnak, melyeket évezredek óta a béke jelképeként ismerünk; valamint tiszafákat is találhatunk, amelyek az örök életet, a feltámadást és az örökkévalóságot szimbolizálják.

A nyári hőségben a várnegyed többi kertjét is érdemes felkeresni, ahol virágzó évelők, dísznövények, cserjék, árnyas sétányok és történelmi, szakrális környezet hív pihenésre, elcsendesedésre.

A Nagyszeminárium épületének – a Királynék lépcsőjéről megközelíthető – Mária-kertjében többek között a köznyelvben nyuszifülként ismert gyapjas tisztesfüvet érdemes megfigyelni.

Az ezüstös, puha levelű dísznövényt az angolszász világban „bárányfülnek” nevezik, levelei ugyanis a keresztény hagyományban Krisztus jelképének, a báránynak a bundájára emlékeztetnek, így a kolostorkertekben a szelídség, az irgalom és Krisztus gyengéd szeretetének szimbólumává vált.

Európa más vidékein a puha levelek miatt „Mária zsebkendőjeként” is emlegették a növényt, úgy tartották ugyanis, hogy Szűz Mária ilyen puha kendővel törölhette le könnyeit a kereszt tövében.

A Veszprémhez köthető szentek szimbólumait is felfedezhetjük a várnegyed kertjeiben: többek között a Biró-Giczey Ház barokk kertjében és a várnegyed északi részén, a Szent István király és Gizella királyné szobrához közel található Királynék kertjében.

A nyári hónapokban virágzik például a fehér liliom, a tisztaság, a szüzesség, az igazság és az ige jelképe, amely Szent Imre herceg ikonográfiájában is fontos motívum; míg a lila virágú kis meténg az örök élet szimbóluma, Szent György virága. Ez a kedves növény a Szent György-kápolna előtt is felfedezhető, a vörös tölgy tövében.

Különleges nyomozójátékkal várják a családokat

A családoknak is élménydús programokat kínál a megújuló veszprémi várnegyed.

A Biró-Giczey Házban a nyári hónapokban is várja a látogatókat a Gizella Múzeum díjnyertes Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai című kiállítása, amely a 2025. szeptemberben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna, valamint névadó szentje, a Bibliában szereplő Mária Magdolna alakját hozza közelebb a látogatókhoz olyan műtárgyakon keresztül, amelyek Mária Magdolna életének mozzanatait elevenítik fel.

A tárlat nem szokványos kiállítás, a vállalkozó kedvűek számára rejtélyfejtő kaland helyszínévé válik. Gyerekeknek, játékos kedvű felnőtteknek, családoknak, négy-öt fős csapatoknak is izgalmas programot kínál a Biró-Giczey Ház: az ajándékboltban beszerezhető „Megvagy!” csomag segítségével nyomozásba kezdhetnek a kiállításban.

A Múzeumok Éjszakáján debütált, nagy sikerű játék résztvevőinek olvasniuk kell a szimbólumok nyelvét. Aki kiigazodik a rejtélyes képek világában, az juthat a „fekete fény” birtokába – csak ennek a varázslatával tárulnak fel a titkok. Aki felfedezi őket, megfejtheti a legfontosabb üzenetet, az Igaz út titkát.

Kulisszák mögött: így újul meg a veszprémi várnegyed

A péntekenként 17 órától, szombatonként 14 órakor kezdődő Fény és áhítat elnevezésű várséta keretében a látogatók megtekinthetik az 1000 év öröksége – A veszprémi várnegyed megújítása című dokumentumfilmet, amely a történeti épületek helyreállítását, a szakrális és közösségi terek megújulását, valamint azt a szakmai munkát mutatja be, amelynek eredményeként a várnegyed újra látogatható és élő kulturális térré vált. A film betekintést nyújt az örökségmegőrzés, az építészet, a műemlékvédelem, valamint a műszaki kihívások és megoldások kulisszái mögé is.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Nagy Lajos

Magyar Kurír