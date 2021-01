A káld pátriárka imát tett közzé Ferenc pápa iraki látogatásáért

Az ima, melynek szövegét a káld patriarkátus hivatalos felületein tették közzé, arra kéri „Urunkat, Istenünket”, adjon Ferenc pápának „egészséget és biztonságos körülményeket, hogy sikeresen megvalósíthassa várva várt látogatását”. Az imádságban Isten áldását is kérik a pápa szándékaira, „a párbeszéd és a testvéri megbékélés előmozdítására, a bizalom növelésére, a béke értékeinek és az emberi méltóság megerősítésére, különösen nekünk, irakiaknak, az életünkön nyomot hagyó fájdalomteli események tanúinak”.

„Urunk és Teremtőnk – folytatódik az ima –, világosítsd meg fényeddel szívünket, hogy meglássuk és felismerhessük, hol találjuk meg a jót és a békét, s elkezdjük valóra váltani őket.”

Zárósoraiban az ima „Szűz Mária, Édesanyánk” közbenjárását kéri, s anyai gondoskodására bízza „Ferenc pápa látogatását, hogy az Úr megadja annak kegyelmét, hogy teljes nemzeti egységben éljünk, s testvériesen együttműködve jobb jövőt teremthessünk országunk s állampolgárai számára. Ámen”.

Ferenc pápa iraki útját – az állam és a helyi katolikus egyház meghívását elfogadva – hivatalosan a 2021. március 5. és 8. közötti napokra jelentették be. Ám azt is figyelembe kell venni, hogy a koronavírus-járvány kitörése miatt már az elmúlt évre tervezett más apostoli látogatásokat is el kellett halasztani, mint például a 2020. május 31-i utat Málta és Gozo szigetére.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség



Fotó: Asianews.it

Magyar Kurír