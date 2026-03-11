A kanapékereszténység ellen – Elindult a szinodalitas.hu honlap

Az Egyházi Fejlesztők által üzemeltetett honlap beköszöntője tömören összefoglalja a létrehozás céljait:

Szeretnénk otthon lenni a szinodalitásban, minél jobban érteni, hogy mi az Isten szándéka azzal, hogy ezt az utat kínálja Egyházának a III. évezredre.

Szeretnénk otthon lenni azok számára, akik keresik ennek az útnak a forrásait, értékeit, hogy innen induljanak és ide térjenek vissza. Szeretnénk, ha a szinodalitás megérkezne az otthonainkba. Plébániáink, közösségeink, egyházi szervezeteink hétköznapi működési módjává válna.

Ezt szolgálja ez a honlap, amely a dinamikus egyház statikus oldala. Összegyűjti a magyarul elérhető tartalmakat, és inspirálja az elindulást, támogatja az együtthaladást Isten álma felé.

Álmodjunk együtt! Haladjunk együtt! Formálódjunk együtt!”

A szinodalitás, a világi keresztények aktív részvétele az Egyház apostoli küldetésében mindig is alapvető volt a kereszténység történetében, de különös hangsúlyt kapott az utóbbi években.

A szinodalitás elsősorban nem új struktúrák felállítását jelenti, hanem egy közösségibb egyházat,

a meglevő struktúráink (például plébániai képviselő-testületek, plébániai közösségek, lelkiségi mozgalmak, egyházmegyei pasztorális tanács, papi szenátus stb.) tartalommal való megtöltését, megelevenítését – írja ajánlásában Székely János püspök, az MKPK elnöke. – Köszönöm, hogy a szinodalitas.hu honlap pontosan ebben az irányban kíván inspirációt, ötleteket, segédanyagokat adni, segítséget nyújtani.

Varga László püspök szerint a weblap hiánypótló a magyar katolikus egyházban. „Reményeim szerint sokaknak ad segítséget és bátorítást!”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita szívesen ajánlja az új honlapot minden Egyházat szerető Krisztus-hívőnek. Mint írja: eligazít az értelmezésben, segít a továbbgondolásban, lendít a továbblépésben. „Soha nem állhatunk meg keresztény életünkben, lelki fejlődésünkben.

Krisztus szeretete sürget minket. Nem hagyja, hogy kanapékereszténnyé váljunk.

A szinodális folyamat ezt a dinamikát akarja fölerősíteni elkényelmesedő keresztény életünkben. Minden erre irányuló törekvésen legyen a Mindenható áldása!”

A Studium elnevezésű tanítványi tanterv (egyben menüpont) 24 fókusztémát dolgoz fel 4 egységben két és fél év alatt. Azaz 2025 márciusától 2028 végéig haladhatunk együtt a Ferenc pápa által elindított és Leó pápa által megerősített úton. A 16. püspöki szinódus záródokumentumának 24 kulcstémájára fókuszálva 4 fejezetben ismerhetik meg az érdeklődők a szinodalitás gazdagságát. Minden téma külön lapot kap, melyet havi rendszerességgel adnak majd közre az egyéni feldolgozáshoz, és készül emellett hozzá egy útikalauz a közösségi alkalmazáshoz is. Ez az útikalauz Itinerarium címmel külön menüpontot is kapott.

A Formatio menüpontban egyéni és közös képzéseket ajánlanak a témában, a Practicum menüpont pedig azokat a jó gyakorlatokat, amelyek segítséget adhatnak ezen az úton. Kérik is a honlap üzemeltetői, hogy akinek átvehető közösségi vagy plébániai jó tapasztalata van, küldje el. Ezt a kapcsolat@szinodalitas.hu e-mail-címen tehetik meg.

Isten népe és a két szentatya nemcsak a szöveg, de a kép szintjén is meghatározza a honlap arculatát.

Legyünk otthon a szinodalitásban az új honlap segítségével!

Forrás és fotó: szinodalitas.hu

Magyar Kurír

(asz)