A Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat segítségével létesült focipálya az ormánsági Drávaiványiban

Négy évvel ezelőtt történt, hogy a picike ormánsági falu, Drávaiványi polgármesteri hivatalában ültünk, és arról kérdeztük a település vezetőjét, milyen nehézségekkel, gondokkal küzdenek. A községért hihetetlen odaadással dolgozó településvezető beszélt nekünk a nagyvárosi munkahelyektől való elszigeteltségről, az itt élő emberek reményvesztettségéről, szavaiból mégis mindvégig annak a hite sugárzott, hogy lehetséges változás és fejlődés. Nagy tudású és szorgalmú mezőgazdászként a polgármester ugyanis nemcsak érezte, hanem tapasztalatból tudta, hogy a kitartó és kemény munka gyümölcsöt hoz, eredményre vezet. Beszélt nekünk arról is, hogy a mindössze 160 fős lakosságot számláló Drávaiványiban 53 gyermek él, azaz a településen élők egyharmadát a 18 év alatti generáció alkotja. A jellemzően hátrányos helyzetű gyermekek nagyon szeretnek focizni, de a településen sajnos nincs sem játszótér, sem sportpálya, ezért gyakran megesik, hogy az úttesten vagy annak közelében „rúgják a bőrt”.

Valahogy így kezdődött 2020 tavaszán a Felzárkózó települések program előkészítő megbeszélése Drávaiványiban. A hazánk 300 leghátrányosabb helyzetű településének fejlesztését célul kitűző program – melynek 11 baranyai településen a Katolikus Karitász a megvalósítója – „fogantatástól foglalkoztatásig” szeretné kísérni az itt élő embereket, családokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Karitász szociális segítő munkatársai egy mindennap nyitva tartó Jelenlét Pontot hoztak létre a kistelepülésen, ahová a falu lakói nap mint nap betérhetnek, és ügyes-bajos dolgaikban támogatást kapnak: a legkisebbek például mozgásfejlesztő szakember, a nagyobbacska iskolások zenetanár vagy korrepetáló pedagógus, a felnőttek adósságszakértő vagy munkaerőpiaci mentorálás által.

Az elmúlt négy esztendő alatt rengeteg dolog történt a kis faluban: nehézségek és örömök egyaránt. A település 2020-ban zenei eszközfejlesztésre nyert pályázatot, 2021 nyarán pusztító jégvihar tépázta meg a falu házainak zömét; de hatalmas összefogással sikerült az újjáépítés; Drávaiványi 2022-ben játszótéri eszközökkel gazdagodott; a Jelenlét Pont napról napra fogadja a gyermekeket és felnőtteket, sokan kaptak segítséget tanulásban, adósságrendezésben, hivatalos ügyek intézésében, különböző szociális nehézségek megoldásában vagy munkahelykeresésben.

Május 20-án vidám hangulatú családi nap keretében ünnepélyesen átadták a gyönyörű, modern, rekortán borítású sportpályát, melynek létrejöttét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatta. A zenés-táncos avatóünnepség után a pályát örömmel vehették birtokba a drávaiványi gyerekek. Örömüket igyekeztek másokkal is rögtön megosztani: a közös főzéssel, tamburazenekarral, ugrálóvárral, piskói és somogyapáti táncosok produkcióival szórakoztató családi napon barátságos labdarúgó-mérkőzésre hívták a környékbeli falvak fiatal sportolóit. A Hirics, Gilvánfa és Istvándi településekről érkező gyerekekkel együtt örülhettek az új pályának és a jövőben is még sokszor tapasztalhatják majd meg itt azt, hogy a kitartás, a sportszerűség és a csapatmunka mennyi kincset hozhat egy ember, sőt akár egy közösség életébe is.

Szöveg: Decsi-Bíró Adrienn, a Katolikus Karitász felzárkózási szakmai koordinátora

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír