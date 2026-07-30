A kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására gyűjt a Máltai Szeretetszolgálat

Az adomanyozz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet.

Július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. Az orkánerejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg.

A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná; az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás.

A beregszászi és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a helyszínen segítenek a károk felmérésében és a kárelhárításban. A szervezetek a térségi szakemberekkel egyeztetve a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkosjánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítási vezetők koordinálásával.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indít a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. A szervezet azoknak nyújt elsősorban támogatást a kárelhárításban, akik önállóan nem képesek elvégezni a helyreállítást, máshonnan nem számíthatnak támogatásra, nincs segítségük: fekvőbetegek, idős emberek, a háború miatt egyedül maradt többgyermekes anyák.

A Máltai Szeretetszolgálat a pénzadományokat az adományozz.hu oldalon keresztül, vagy banki átutalással az 11784009-20200745 számlaszámon fogadja.

A befolyt összegből helyben, kedvező áron vásárolják meg a szükséges építőanyagot.

Az adományok mellett a Máltai Szeretetszolgálat tizenkét speciálisan képzett, vészhelyzetkezelésben jártas önkéntessel segíti a romok eltakarítását, a károsultak mentális támogatását, a kárfelmérést és a helyreállítást.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír