Az Egyház fiatal és lendületes – Assisiben szobrot emeltek Boldog Carlo Acutisnak

A 3,3 méter magas szobor, Timothy Schmalz kanadai művész alkotása az assisi Santa Maria Maggiore-templom renunciáció (lemondás) kápolnája előtt áll, ahol a 15 éves millenniál szentet eltemették.

A Szent Carlo a keresztnél című alkotás a keresztre feszített Krisztus mellett térdeplő Boldog Acutist ábrázolja, aki kezében laptopot tart, amelyen egy kehely és egy paténa látható – a tinédzser technológia iránti szeretetére és az eucharisztikus csodák online katalógusára utalva.

Timothy Schmalz szerint a mű összeköti Krisztus keresztjét, Boldog Acutist és a modern technológiát. Ez a három lényeges elem – mondta – ennek a modern szentnek a történetét ünnepli.

A lemondás kápolnája az assisi Santa Maria Maggiore-templomban található. Annak az eseménynek állít emléket, amikor Szent Ferenc nyilvánosan lemondott földi javairól és világi vagyonáról apja és Guido helyi püspök előtt, ami életének egyik sorsfordító pillanata volt. Az épület mind vallási, mind történelmi események jelentős helyszíne Assisiben, és 2017 óta itt nyugszik a nemrég boldoggá avatott, hamarosan szentté avatandó Carlo Acutis holtteste.

A kápolna azt a helyet jelöli, ahol Szent Ferenc levetkőzött, minden ruháját levetette, kifejezve, hogy teljesen lemondott apja vagyonáról, és elkötelezte magát a szegénységben és Isten szolgálatában eltöltött élet mellett: „Mostantól kezdve kétségtelenül kijelenthetem: neki adtam minden kincsemet.”

A helyszín Assisi történelmének része. Ősi kövek mesélnek a város múltjáról. Mára a kápolna egyik legfontosabb eleme Boldog Carlo Acutis sírja, akinek története és hite sok látogatót megmozgat.

Carlo Acutis bronzszobra Assisiben

(Timothy Schmalz kanadai szobrász alkotása)

Fotó: Lola Gomez/CNS

Ferenc pápa szavai szerint a kápolna „lehetőség a lelki utazásra”. A lemondás szentélye az evangéliumi örömről, az egyszerűségről és a szolidaritásról való elmélkedés helye. Arra bátorítja a látogatókat, hogy mondjanak le az önzésről, nyissák meg szívüket mások felé.

Összeállította és fordította: Bodó Márta/Romkat.ro

Forrás: Romkat.ro; OSV News



Fotó: Lola Gomez/CNS, Catholic News Service



Magyar Kurír