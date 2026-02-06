A Katolikus Szeretetszolgálat vándorló rózsafüzére

A kezdeményezés keretében minden intézmény készített néhány hungarocellgolyót, amely az adott otthon tevékenységét vagy a lakók személyiségét szimbolizálta. Az alkotások készítése közben a résztvevők aprólékosan dekorálták a golyókat, így minden darab személyes jelentéssel bír. Az elkészült szemeket a zarándoklat során a kegyhelyen felfűzték, a rózsafüzér így végül egy egységes, színes kompozícióvá állt össze. Az Országos Papi Otthon által készített kereszt is tökéletesen illeszkedett a sorba.

Az alkotást az oltárhoz helyezték, így minden intézmény szimbolikusan a Szűzanya lábaihoz került, majd Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató megáldotta a rózsafüzért, amely a zarándoklat befejeztével visszakerült a központba.

Idén a rózsafüzér új feladatot kapott: végig járja a szeretetszolgálat által fenntartott otthonokat, ahol lakók és dolgozók egyéni és közösségi szándékra imádkozhatják el a rózsafüzért. Elsőként a XXIII. János Otthon lakóihoz vándorolt, akik imádságos szívvel fogadták.

A rózsafüzér útja által a személyes kapcsolódás is erősödik intézmények között, hiszen minden állomás lehetőséget ad a közösségi találkozásra és az imádság megélésére. A rózsafüzérhez tartozó könyv útinaplóként szolgál: az intézményekben szabadon lehet bele írni, ragasztani, fotókat vagy imaszándékokat elhelyezni, így a program egyszerre biztosít személyes és közösségi élményt, valamint megőrzött emléket.

Ez a kezdeményezés nemcsak a hit gyakorlását és az imádság összetartó erejét erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat intézményei közötti kapcsolatok elmélyülhessenek, és hogy a közösségek aktívan részt vegyenek a szervezet életében.

Forrás és Fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír