A kávé mellé mosoly is jár – Egyéves a Café Francesco missziós kávézó

Az évforduló alkalmából színes programokkal várták a vendégeket a Café Francescóban: szelfizni lehetett egy installáció előtt, amelyen az idén elhunyt, gazdag lelki-szellemi örökséget hátra hagyó Ferenc pápa éppen a Fiat pápamobilban látható; kávét és forrócsokit lehetett kóstolni, koncertet adott az Imperfectum együttes.

A népszerű keresztény kávézó esti programja ezúttal születésnapi podcastbeszélgetés volt, amelyen a Café Francesco alapítói, Rónaszéki János, a budapest-pestszenterzsébeti Szent Erzsébet-főplébánia káplánja és Horváth Zoltán, a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom esperes-plébánosa; Vitéz Júlia üzletvezető (aki öt hónappal ezelőtt Lőw Juliannától vette át a vezetést), Kecskés Csaba, a nonprofit kávézót létrehozó-üzemeltető Franciscus Alapítvány kurátora és Kecskés-Meszleny Zsófia, a kávézó és a helyszíni programok médiamenedzsere, online felelőse vett részt.

A szeptember 9-i podcastbeszélgetés előtt – amely már az 52. volt a Café Francesco életében – a kávézó eddigi történetét feldolgozó és a küldetéséről szóló filmösszeállítást vetítettek a jelenlévőknek.

A filmben megszólaltak az alapítók, a kávézó munkatársai, önkéntesei. Horváth Zoltán atya a filmben és a podcastbeszélgetésben is kifejtette, hogy többek között a magyarországi pápalátogatás liturgikus felelőseként is Ferenc pápa közelében lehetett, és nagy hatást tett rá a Szentatya, akinek a lelkisége, stílusa inspirálta a kávézómisszió elindítását.

A küldetés lényege: Jézus mai, szabad követőiként a szeretet, a megbocsátás evangéliumi valóságának megélése közvetlen stílusban, mosollyal, őszintén – minden ember felé nyitottan, megmutatva valamit az Egyház életéből, üzenetéből, amely nemcsak az ünnepekről, hanem elsősorban a mindennapok világáról szól.

A belvárosi kávézó kiváló találkozási helyszín a közeli iskolák, egyetemek, kollégiumok diákjai, ugyanakkor a környéken élők vagy akár távolabbról érkező idősebbek vagy családok számára is.

Különféle korosztályokat szólítanak meg a Café Francesco programjai; az előadások – amint a podcastbeszélgetésben is elhangzott – a tabunak számító vagy nehéz témákat sem kerülik (például legutóbb az egyházi gyermekvédelemről szóló, A bizalommal visszaélve című kötetbemutató alkalmával), ugyanakkor a pódiumbeszélgetéseken, könyvbemutatókon szabadon vallhatnak hitükről, istenkapcsolatukról az itt megforduló híres vagy kevésbé ismert vendégek is.

Az elmúlt évben megvalósult mintegy százharminc program keretében megfordultak már a kávézó pódiumán olimpikonok, művészek, püspökök; Erdő Péter bíboros, prímás és Michael Wallace Banach apostoli nuncius is.

A tervek szerint a következő félévben a Café Francesco vendége lesz Német László bíboros, belgrádi érsek; Lackfi János költő, Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemrég megválasztott új elnöke; Csókay András idegsebész.

A születésnapi podcastbeszélgetésben az egyik alapító atya, Rónaszéki János – a Café Francesco működtetésének „motorja” – elmondta, hogy a nonprofit üzemeltetést segíti, hogy a vezető és a főállású barista mellett önkéntesek dolgoznak a kávézóban. A folyamatos működés ugyanakkor számos adományozónak (köztük vannak az alapítók is), jó szándékú támogatónak köszönhető; mint elhangzott: „Nincsenek nagy bevételek, nem is a profit a lényeg, hanem a misszió.”

A kávézó kialakításához a podcastbeszélgetés résztvevői szinte egytől egyig kétkezi munkájukkal járultak hozzá, a dizájnt a korábbi vezető, Lőw Julianna tervezte. A kávézó apróbb-nagyobb részleteiben mindemellett folyamatosan változik a kreatív ötleteknek köszönhetően.

Az online térben, a közösségi médiában való jelenlétért Kecskés-Meszleny Zsófia a felelős, Kecskés Csaba az alapítvány ügyeit intézi, amellett, hogy aktív cserkészvezető.

A podcastbeszélgetés résztvevői hangsúlyozták, hogy a kávéházi misszióban döntő tényező a stílus, a Ferenc pápára oly jellemző közvetlenség és az őszinte, a tabukról is beszélni tudó, szabad, hívő hozzáállás – és persze a pultos mosolya, amely a Café Francescóba betérőket fogadja.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír