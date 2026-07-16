A keresztségtől a mennyei hazáig – Tizenötödször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomlyón

Külhoni – 2026. július 16., csütörtök | 9:43
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Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye idei, keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc Iskolája. Az erdélyi ferencesek által szervezett, 170 gyermeket megszólító tábornak július 9. és 12. között a csíksomlyói ferences rendház adott otthont.

A négynapos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram színesítette.

Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről és Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről érkeztek a résztvevők a 4–8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy hatvan gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt segítette.

Az idei évben a ferences közösségek világszerte arra emlékeznek, hogy Assisi Szent Ferenc 1226. október 4-én e világból az Úr dicsőségébe költözött. Ezért a tábor – akárcsak az idei ferences ifjúsági programok – központi témája a tranzitus volt, amelyhez a főegyházmegye pasztorális évének keresztség tematikája is kapcsolódott.

„Az idén 15 éves az Assisi Szent Ferenc Iskolája gyermektábor. Továbbra is az a vágy él bennünk, hogy a gyermekeket közelebb vigyük a Jóistenhez, és segítsük őket abban, hogy még inkább otthon érezzék magukat az egyházban. Ebben újra és újra nagy segítségünkre van Assisi Szent Ferenc. Halálának 800. évfordulója alkalmából különösen is rá irányul a figyelmünk. Ezért az idei tábor két központi témája a keresztség szentsége és a tranzitus volt. A keresztségre úgy tekintettünk, mint arra a nagy kapura, amelyen keresztül belépünk az istengyermeki életbe, a tranzitus pedig arra az átlépésre irányítja a figyelmünket, amely a földi életből az örök életbe vezet, ahol beteljesedik istengyermeki hivatásunk, méltóságunk és létünk” – részletezte a témaválasztás miértjét Pantea Tibor szervező, kolozsvári ferences szerzetes.

Hozzátette: úgy tapasztalja, sikerült megláttatni a résztvevőkkel a keresztség szentségének szépségét és a mennyország nagyszerűségét.

„Főként az interaktív foglalkozásokon láttuk, hogy a gyerekek nagyon ügyesek, figyelmesek és nyitottak voltak. Úgy látom, sikerült közel vinni hozzájuk a témáinkat, valamint megmutatni nekik, hogy ránk nem akármilyen jövő vár, hanem a mennyország” – fűzte hozzá Pantea Tibor.

A lelki programok mellett a résztvevőket számos közösségi élmény is fogadta: fociztak, röplabdáztak, tollaslabdáztak, árnyszínházi előadásokat készítettek és adtak elő, valamint különféle csapatjátékokon vettek részt.

Forrás és fotó: Erdélyi Ferences Sajtószolgálat

Magyar Kurír

#ifjúság #szerzetesek #találkozó

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