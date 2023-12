A kisded Jézus az Atyaisten ajándéka számunkra – Marton Bernát zirci perjel karácsonyi üzenete

Ha valakitől megkérdezzük, hogy mi jut eszébe, amikor az a fogalom, hogy karácsony felmerül – legyen az illető hívő avagy hitetlen, felnőtt vagy gyerek – némi gondolkodás után szinte mindenki kiböki azt (és minél fiatalabb, annál gyorsabban fogja bevallani…), hogy a karácsony számára ajándékot jelent. Természetesen reméljük, hogy különösen egy katolikus iskolába járó diák azért esetleg felveti a „Kisjézus születésének” ünnepét, a békét, testvériességet, a családban eltöltött kellemes órákat; az idősebbek talán nosztalgiáznak is egy kicsit: „Emlékszel, milyen hideg volt, és ropogott a hó a cipőtalpunk alatt, amikor mentünk a kora reggeli rorate szentmisére?” De szinte minden út, ha kacskaringósan is, de visszavezet arra a nagyon is emberi sóvárgásra, hogy szeretünk ajándékot kapni!

Nos, most kölcsönbe veszem a híres mesebeli filozófus barátom, Kung Fu Panda nagyszerű mondását, amit eredetileg angolul fogalmazott meg (ő ugyan nem vallja be, hogy ő is úgy kölcsönözte Eleanor Roosevelt, Franklin D. Roosevelt volt amerikai elnök feleségétől – ő volt igazából a valódi filozófus): „Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift – that’s why we call it present.” És most jöjjön egy kis nyelvlecke, fordítással: A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék, ezért hívjuk jelennek. Az angol nyelv kedves kis fonáksága, hogy a present, mint melléknév annyit tesz: jelen, de főnévként használva a jelentése: ajándék.

Alkalmazzuk a most megértett eszmefuttatásunkat a karácsony fogalmára, és legbensőbb óhajunk valósággá váltására: a kisded Jézus (aki Isten, és számára nem létezik múlt és jövő) állandóan jelen van és adja önmagát, mint ajándék. Ő már eljött, el is fog jönni, s álladóan jelen van közöttünk, mint az Atyaisten jelenje, ajándéka.

Mit tudok én ajándékozni felebarátomnak, családomnak, legjobb barátomnak? Hogyan tudok számára egy feledhetetlen karácsonyt teremteni? Úgy, hogy teljes egészemben ott vagyok számára, ellesem gondolatait, kívánságait, megválaszolom kérdéseit, segítségére vagyok a legnehezebb időkben is.

Jöjjön el, és maradjon örökre velünk a kisded Jézus, az Atyaisten ajándéka számunkra!

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánok!

Marton Bernát O.Cist

zirci perjel

Forrás: Zirci Ciszterci Apátság



