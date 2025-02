A kommunizmus áldozatainak emléknapján Kenyeres Lajosra emlékezett a Váci Egyházmegye

Kenyeres Lajos 1908. január 3-án született Rákóczifalván, egy harangozó fiaként. Középiskolai tanulmányait a szolnoki állami főgimnáziumban végezte, majd érettségi után a váci hittudományi főiskolára nyert felvételt. 1930-ban Vácott szentelték pappá.

A rendelkezésre álló dokumentumok és a nyomozás során feltárt tények alapján számos részletében rekonstruálható a végzetes nap. Kenyeres Lajos plébános azon a délutánon hittanórát tartott a szomszédos faluban, Vezsenyben, majd elindult kerékpárján Tiszavárkonyba. Biciklijén hazavitte a gátőr gyerekeit, azután tovább haladt a Tisza-gáton. Ekkor már lesben álltak a támadók (a történtek szakértő kutatói hat-hét emberről beszélnek), akik felkészültek a brutális tettre. Egy kifeszített drótkötéllel megakasztották a kerékpárt, rárontottak a földre zuhant plébánosra, és ütni-verni kezdték. A nagy termetű, erős papot azonban nem tudták azonnal agyonverni, ezért a Tiszához vonszolták, és egyikük tarkón lőtte. A holttestet a folyó partfalának alján elföldelték, a biciklit a vízbe hajították.

Néhány nap múlva a Tisza apadni kezdett, a gátőr pedig rátalált a kerékpárra. Megfélemlítették: nem mondhatott el senkinek semmit. A rendőrség elterjesztette, hogy Kenyeres Lajos disszidált, de ebbe nem nyugodtak bele a rokonok.

A gyilkosságot követően 1958. február 28-án Martfűnél egy halász a megáradt Tiszában egy férfi holttestére bukkant. A testet Budapestre szállították, a kórházban kiállított „halottvizsgálati bizonyítvány” szerint a halál oka „gerincvelő-roncsolás”, és „lövési sérülés”. Kenyeres Lajos holttestét a testvérei azonosították.

2017. március 4-én, Kenyeres Lajos vértanú pap halálának 60. évfordulója alkalmából Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke szentmisét mutatott be a tiszavárkonyi templomban, majd a templom előtt megáldotta a mártír plébános szobrát. (Erről beszámolónkat IDE kattintva olvashatják.) Kenyeres Lajos unokahúga, aki nagy szeretettel, könnyek között beszélt a vértanúról, szobrának avatása alkalmával a Magyar Kurírnak akkor elmondta, Lajos atyát már korábban is megverték, ám a család is csak utólag értesült róla, ő maga ugyanis nekik erről sosem beszélt. Nem hitték el a rendőrség „meséjét”, még Kádár János közvetlen környezetében lévő embereknél is érdeklődtek Kenyeres atyáról – hiába, és kérdéseikre sokáig nem kaptak választ.

Ima Kenyeres Lajos mártír pap boldoggá avatásért Mennyei Atyánk! Te Kenyeres Lajost hívtad szolgálatodra, és a papszentelés kegyelme által híveid pásztorává tetted őt. Arra hívtál bennünket, hogy tanúid legyünk a világban. Ennek a tanúságtételnek kell jelen lennie életünk minden mozzanatában. Mennyei Atyánk, Te elhalmoztad Lajos áldozópapot áldásoddal és sokféle kegyelmeddel. A gyilkosság helyszínén felállított kopjafa Te az ő szavai és írásai által tanítottad hívő népedet. Te adtad neki azt a kegyelmet, hogy az igazság és béke érdekében népedért felemelje szavát a világ nagyjai előtt. Köszönjük neked, hogy megadtad neki a lelki erősség kegyelmét! Hálát adunk neked, hogy nemcsak szavaival és írásaival, hanem életének föláldozásával is tanított bennünket az önfeláldozás értékéről. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy közbenjárását megtapasztalva bizonyságot szerezzünk arról, hogy befogadtad őt mennyei dicsőségedbe! Add, hogy minél előbb tisztelhessük a boldogok, majd pedig a szentek között! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila (archív); Váci Egyházmegye

