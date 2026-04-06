A korlátozások közepette zajló húsvét is a remény jele Szíriában

Szíriában kétségtelenül él a remény. Az igazi kérdés az, hogy meddig lesz még erejük a szíriaiaknak reménykedni – fogalmazott Hanna Jallouf püspök. Annak ellenére, hogy több mint egy év telt el az új kormány hivatalba lépése óta, az ország mindennapi életében nem tapasztalható jelentős javulás. A felekezeti feszültségek, a kisebbségek elleni támadások és a széles körben elterjedt erőszak továbbra is gyötri az embereket, és megnehezíti, hogy olyan jövő képzeljenek el, amely nem azzal jár, hogy az ismeretlen felé menekülnének. A régióban futótűzként terjedő háború pedig biztosan nem ösztönzi a letelepedést.

Visszafogott húsvéti ünnepségek

Az aleppói apostoli helynöke nem rejtette véka alá aggodalmát, nyíltan beszélt az ország nemzetközi és belpolitikai nehézségeiről. „A világ feje tetejére állt – jelentette ki –, és a legfőbb remény az, hogy ez nem vezet valódi világháborúhoz.” A szíriaiak számára a rezsim bukása óta eltelt második húsvét minden bizonnyal kevésbé lesz békés, mint az előző: „A nagyhét szertartásai visszafogottak, mert a keresztények nem érzik magukat biztonságban.” Ez már karácsonykor is így volt, és az óvatosság továbbra is a szabály.

A keresztény közösségek elleni erőszak

Jacques Mourad, Homsz szír katolikus érseke az Asia News katolikus hírügynökségnek adott interjújában szintén felidézte a keresztény közösség és más kisebbségek ellen az ország különböző részein elkövetett támadásokat és visszaéléseket. Az állam még mindig nem tudta ellenőrzése alá vonni az egész területet, és a nagyobb gazdasági jólét ígéretének teljesítésétől még messze van. Virágvasárnap környékén – emlékezett vissza Aleppo apostoli helynöke – nyugtalanító erőszakos események történtek a Hama kormányzóságban található Szukajlabijja városában. Egy kis görög ortodox keresztényekből álló enklávéban iszlamista fanatikusok egy csoportja megtámadott egy alkoholt árusító üzletet, keresztény tulajdont rongált meg és nőket zaklatott. A helyzetre reagálva fiatal keresztények az utcára vonultak tiltakozni és igazságot követelni.

A megosztottság és a pártoskodás elkerülése

„Ez a helyzet megsebzett és megrémített minket” – mondta Hanna Jallouf ferences, Aleppó apostoli helynöke –, különösen az illetékes hatóságok által nyújtott biztonságot és igazságszolgáltatást hiányolják. „Ezeket az incidenseket követően, az összes egyházzal egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a húsvéti szertartásokat kizárólag az istentiszteleti helyeken belüli imákra korlátozzuk. De a félelmek továbbra is fennállnak.” A körülmények ellenére a húsvét továbbra is az újjászületés reményének szimbóluma egész Szíria számára. „Most valóban itt az ideje, hogy a szíriai keresztények megmutassák magukat és egységesek legyenek” – nyomatékosította Aleppó apostoli helynöke. „A görögöknek, szíreknek és katolikusoknak vissza kell térniük gyökereikhez: mindannyian hiszünk Krisztusban, és a feltámadt Krisztus az egyetlen Megváltó. Ez nem a megosztottság és a pártoskodás ideje.” A bátorság, a remény és a megbékélés üzenetét közvetíti a ferences püspök a hívőknek ezen a nehéz húsvéton: „Azt mondom nekik, hogy ne féljenek, mert az Úr legyőzte a halált, és életet adhat nekünk, mert az Úr megvilágosított minket, és feltámadásában reményben élünk, jobb jövőt látunk mindenki számára.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Tawk Centre

