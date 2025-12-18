A közösségek gyógyítása a cél – Felföldi László a Baranyai Mozaik című pódiumbeszélgetésen

A személyes hangvételű beszélgetésen szó esett a papi hivatásról, Felföldi László életében bekövetkezett sorsfordító pillanatokról. A püspök rámutatott, hogyan és miért kell keresni az Isten akaratát az életünkben.

A beszélgetés résztvevői összehasonlították a kormányhivatalnak és a püspöki hivatalnak mint szervezetnek a működését, melyekben közös vonás, hogy minden esetben hiteles válaszokat kell adni korunk kihívásaira. Elhangzott: a krízisek és a nehézségek közepette a munkatársi közösség összeszokottsága és együtt gondolkodása segíthet a közös cél megvalósításában, amelyben egy egyházi szervezet mindig hitközpontú válaszokat ad.

A korunk kihívásaira adható válaszok megtalálásával kapcsolatban a püspök elmondta: aktuálisan a társadalom közösségi sebeinek gyógyítása a legfontosabb cél és feladat. Mint fogalmazott, napjainkban az európai ember értékválságba került, amit az emberi élet, a lélek, a kultúra és a családok óriási válságának nevezett.

Beszélt a fiatalok útkereséséről, akiket az okoseszközök térhódítása közepette magára hagyott a társadalom. Figyelmeztetett: az emberek nem találkoznak egymással, nincsenek személyes kapcsolatban.

„Hiányállapotokban élünk – és nemcsak paphiányról beszélhetünk, hanem egyéb területek szakemberhiányairól; de életünk minden területén hiányállapot mutatkozik: édesapahiány és szolgálathiány van. Hiány van abból, hogy odaadjuk az életünket a közjó érdekében” – fogalmazott a püspök.

Ehhez kapcsolódóan arra hívta fel a figyelmet, hogy a közelgő karácsony sem a bankkártyán múlik.

Az ünnepnek arról kellene szólnia, hogy együtt dobbanjon a szívünk. A társadalom közösségeinek gyógyítása most a cél, hogy ebben az óriási változásban ember emberre találjon

– hangzott el a pódiumbeszélgetésen.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

