A krízishelyzet a hit és a bizalom próbája – A bakonybéli szerzetesek aggódó szeretettel írt levele

„Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik” (Zsolt 57,2)

Kedves Barátaink!

Amikor az idei nagyböjt kezdetén zöld böjtre hívtunk benneteket, még nem gondoltuk, hogy a koronavírus terjedésével kapcsolatos változások a világban és Magyarországon ilyen hamar a megtérés, a változás radikális követelményét állítják elénk.

A rendkívüli helyzetben mindannyiunknak fájdalmas veszteségekkel, tartós létbizonytalansággal kell számolnunk, aggódunk szeretteinkért, féltjük egészségünket, munkahelyeinket. Le kell mondanunk az eddig megszokott bőségről, a mobilitásról, át kell alakítanunk szokásainkat a közös felelősség jegyében.

A krízishelyzet a hit és a bizalom próbája.

A félelem, a szorongás könnyen kikezdi kapcsolatunkat egymással és Istennel.

Az imádság ugyanakkor, melyben tekintetünket felemelve az események mögött keressük a minket megszólító, megtérésre hívó Isten akaratát, amelyben kérjük az Ő oltalmát, amelyben hálát adunk mindazért, amit megélnünk enged, megerősíti bizalmunkat, visszavezet valódi értékeinkhez, segít, hogy biztos pontra leljünk akkor, amikor minden inogni látszik.

A bakonybéli szeretesközösség nevében ezért lelki támaszt szeretnénk kínálni nektek, és imádságra hívunk benneteket. Amellett, hogy bíztatunk mindenkit az embertársainkba és az ország vezetőibe vetett bizalom megerősítésére, a járványügyi rendelkezések maradéktalan betartására, mától minden reggeli és esti imádságban imádkozunk a betegekért, a karanténban lévőkért, a járvány megszűnéséért és azokért, akik félelemben élnek. A szerzetesi zsolozsma nyitott alkalmaira és a szentmisékre várjuk a hozzánk közel élőket, s rövidesen megteremtjük a technikai feltételeit annak, hogy online is be lehessen kapcsolódni imádságunkba. Addig is honlapunkon felvételről imádkozhatjátok velünk a 20.30-kor kezdődő kompletóriumot (a lap alján indítható).

Hisszük, hogy a válság, a próbatétel a vele járó szenvedéssel együtt a megújulás lehetőségét is magával hozza.

Keressük együtt, hogy milyen új utakra hív bennünket a Szentlélek, aki a nehézségek idején sem szűnik meg adni ajándékait, s aki a korlátok közé szorított, véges emberi létezésben újra meg újra megnyitja számunkra az örök értékek, a Szentháromság életének távlatait.

Aggódó szeretettel:

Izsák atya és a bakonybéli szerzetesek



Köszönjük, ha megosztjátok!

#koronavírus #közösimádság





Forrás: Szent Mauríciusz Monostor Facebook-oldala

Fotó: Földházi Árpád

Magyar Kurír