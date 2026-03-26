A láthatatlan láthatóvá válik – Ikonosztáziont és kápolnát szenteltek Hajdúszoboszlón

Ez az alkalom nem csupán egy liturgikus tér átadását jelentette, hanem egy mélyebb lelki valóság megszületését is – egy hely annak a csendes találkozásnak, ahol az emberek közelebb kerülhetnek Istenhez és egymáshoz.

Kocsis Fülöp beszédében az ikonosztázion lényegére irányította a figyelmet.

„Nem pusztán egy falról van szó – hangsúlyozta –, hanem egy olyan határról, amely egyszerre takar és feltár. Eltakarja a szentély titkát a szem elől, ugyanakkor segít megérteni, hogy az isteni valóság nem érzékelhető pusztán látással. Az ikonok mégis úgymond ablakká válnak: rajtuk keresztül bepillantást nyerhetünk a mennyországba, az üdvösség történetébe és saját életünk céljába. Az ikonosztázion így nem elrejt, hanem mélyebb látásra tanít – arra, hogy szívünkkel fogjuk fel azt, amit szemünkkel nem láthatunk” – fogalmazott a metropolita.

„Ez az otthon több mint ellátó intézmény: élő közösség, ahol sorsok találkoznak, és ahol a gondoskodás mellett a hit is jelen van” – emelte ki Gecséné Valter Gyöngyi, az intézmény vezetője. Szerinte az új ikonosztázion ezt a lelki dimenziót erősíti meg, láthatóvá téve a láthatatlant: Isten közelségét.

Beszédében külön szólt a lakókhoz, akik életük tapasztalatával és hitével tartják fenn a közösséget, valamint a dolgozókhoz, akik szolgálatukkal nap mint nap a szeretet és méltóság légkörét teremtik meg.

Igen szemléletes hasonlat köré épült Ungvári Sándor, a Szent Lukács Szeretetszolgálat vezetőjének köszöntője, aki az intézményt az emberi testhez hasonlította.

A fizikai környezet a „test”, míg a szeretet és odafordulás a „lélek”. Ebben a képben pedig a kápolna maga a szív – az a hely, ahol a kettő találkozik, és ahonnan az élet fakad. Arra buzdította a munkatársakat és a lakókat, hogy napjuk elején és végén térjenek be ide erőt meríteni és hálát adni.

Egyszerű, mégis mély szavakkal zárta az ünnepséget Fekete András, az otthon lelkivezetője.

A kápolnát a „találkozás sátrának” nevezte, utalva Mózes történetére. Ugyanakkor meghívott mindenkit a mindennapi közös imára, amely nemcsak lelki táplálék, hanem közösségformáló erő is. Szavai szerint ez a hely „tiszta oxigén” – olyan lelki tér, ahol a lélek fellélegezhet.

A megszentelt ikonosztázion és kápolna nem csupán új helyiséget jelent az intézményben, hanem lelki középpontot, amely erőt ad a mindennapokhoz.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

