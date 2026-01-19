A legismertebb civil szervezet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Hazai – 2026. január 19., hétfő | 12:50
Az ország legismertebb civil szervezete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – derült ki a Civilizáció Alapítvány és Political Capital civil szervezetek társadalmi megítélését kutató felméréséből, melyet 2026. január 15-én hoztak nyilvánosságra.

Az ezer fős reprezentatív mintával végzett kutatás során a legtöbb ember által nevesített szervezet a Máltai Szeretetszolgálat volt, a második a Vöröskereszt, majd a Társaság a Szabadságjogokért következett. A válaszadók összesen 159 civil szervezetet neveztek meg maguktól.

Az elemzők 2019 óta vizsgálják a civil szervezetek megítélését, és eddig négy alkalommal adták ki jelentésüket. 2023-ban azt írták, hogy „a Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat spontán említése a leggyakoribb, őket követte a Bátor Tábor, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány, Greenpeace és az Ökumenikus Segélyszervezet”. 2021-ben a Vöröskeresztet említették az első, a Máltai Szeretetszolgálatot a második helyen. Akkor azt közölték, hogy a korábbi felméréshez képest „abban nincs változás, hogy a két legtöbbet említett szervezet a Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat”.

A legutóbbi felmérés során, 2025. november 23. és 31. között ezer embert kérdeztek meg, akik együttesen az ország 18 év feletti lakosságát képviselik nemi hovatartozás, iskolai végzettség, életkor és településtípus szerint. A felmérés első kérdésére a válaszadók 52 százaléka tudott civil szervezetet megnevezni, a legtöbbjüknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jutott eszébe.

A teljes felmérés a Political Capital oldalán olvasható.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence (A Máltai Szeretetszolgálat felvonulása a Szent Jobb körmeneten 2021-ben)

