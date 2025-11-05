A legkisebb településeken is munkában a Máltai Szeretetszolgálat mobil tüdőszűrő állomása

A szervezet mozgó tüdőgondozó és tüdőszűrő állomását bentlakásos szociális intézmények és cégek is helyszínre hívhatják – az utóbbiból származó bevétel az alaptevékenységet, a hajléktalan emberek ellátását támogatja.

Tizenegy óra előtt tíz perccel már minden készen áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó tüdőszűrő állomásán, Gönyűn. Lakossági tüdőszűrés zajlik a 3500 lelkes, Duna menti településen. A szervezet teherautója parkol az önkormányzat épülete mellett, páran székeken várakoznak a közelben: helyi lakosok, akik megspóroltak egy utat a győri kórházba azzal, hogy házhoz jött a professzionális egészségügyi ellátás.

A teherautón hárman készítik elő a terepet: egy röntgenasszisztens, egy egészségügyi asszisztens és egy műszakis kolléga. A teherautó belsejébe egy fémlépcsőn jutunk, ami egy kis helyiségbe, az adatfelvételi szobába vezet. Itt az egészségügyi asszisztens épp a medikai rendszerbe jelentkezik be a számítógépen.

„A lakossági tüdőszűréseken mindig telt házzal üzemelünk, ma is százötvenen jelentkeztek” – tudjuk meg tőle . „A vizsgálat pár perc alatt megvan: az elején adatfelvétel, utána mehet is a páciens a másik szobába, ahol vetkőző fülkék vannak, majd elkészül a mellkasröntgen a röntgenkabinban. A digitális felvételeket két tüdőgyógyász szakorvos értékeli ki, majd a leletek feltöltésre kerülnek az EESZT-be, amihez így a beteg, a foglalkozás-egészségügyi szakorvos és a háziorvos is hozzáfér” – magyarázza.

Gönyűn nem először tartanak az önkormányzat által igényelt lakossági tüdőszűrést: idén májusban már volt itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat teherautója, ám a nagy érdeklődésre tekintettel be kellett iktatniuk egy őszi időpontot is. Erre az egészségházban, orvosi rendelőben és kisebb boltokban kitett jelentkezési lapok kitöltésével regisztrálhattak a településen élők, akiket a tizenegytől este hatig tartó rendelési időben osztottak szét.

„Egy hónapja értesültem arról, hogy tüdőszűrés lesz, be is jelentkeztem rögtön. Ha itt az alkalom, meg kell ragadni. És még Győrbe sem kellett elmennem” – mondja Lukács László, aki a mai napon elsőként vett részt a vizsgálaton. „Kedvesek voltak, hamar lezajlott. Egyébként a feleségem is jön hamarosan” – teszi hozzá távozás előtt.

A szintén helyi Fehér Zsolt elmondása szerint ezelőtt öt éve nem volt tüdőszűrésen, de a mostani élménye alapján másoknak is ajánlaná: korrekt, kulturált és gyors egészségügyi ellátást kapott. A helyiek közül többen is kiemelik: nagy könnyebbség, hogy nem kell utazni egy ilyen vizsgálat miatt, amihez még időpont és beutaló is kell. Az ezredforduló környékén még működött a győri kórház tüdőszűrőbusza, mely a máltai járműhöz hasonlóan járta a térség településeit, de ez az évek múlásával nem volt fenntartható. Ágoston Béláné gönyűi lakos szavaival élve most a máltai teherautónak hála „csak fel kell ülni a biciklire és elszaladni ide”.

A Máltai Szeretetszolgálat jelenleg lakossági szűrések mellett cégeknek, valamint bentlakásos szociális intézményeknek és hajléktalan embereknek is nyújt tüdőszűrő szolgáltatást. Utóbbiaknak díjmentesen, jellemzően a téli időszakban, a direkt erre a célra kialakított, akadálymentes autóbuszukkal. Tavasszal és ősszel a lakossági és céges vizsgálatok dominálnak, nyáron pedig a bentlakásos szociális intézmények kerülnek sorra, hiszen az ott lakók mozgatása ilyenkor lényegesen egyszerűbb az autóbuszon.

A program 1995-ös indulásakor még kizárólag hajléktalan emberek vizsgálatát végezték és ez sokáig nem is változott. A kezdeményezés akkor egyedülállónak számított. A ’90-es években a WHO adatai alapján Közép-Európában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tüdőszűrő busza találta meg a legtöbb fertőzött esetet. Az igény egyre nagyobb lett, és az évek során a busz egyre több bentlakásos intézménybe, még börtönökbe is eljutott. Egy 2016-os erdélyi szűrőprogram során felmerült az igény egy második mozgó állomásra is – ez végül egy teherautó lett.

„Azért, hogy az új jármű év közbeni szabad kapacitásait ki tudjuk használni, 2022-ben elkezdtünk cégeknek is tüdőszűrést kínálni, mely tevékenységünk 2023-ban kezdett igazán felpörögni. A szolgáltatás nekik fizetős, az ebből származó bevétellel támogatjuk az alap tevékenységünket, a hajléktalan emberek részére nyújtott tüdőszűrést” – mondta Nagy Ferenc, a Szeretetszolgálat egészségügyi vezetője. Idén már több mint százhetven helyszínen jártak és több mint tizenötezer pácienst szűrtek.

A tüdőszűréseket a Szeretetszolgálaton belül egy 15 fős csapat végzi, egy helyszínen egyszerre hárman vagy négyen dolgoznak. A jövő Nagy Ferenc szerint a komplex megoldásoké, legalábbis a céges szűréseknél mindenképp. Ha a tüdőszűrés mellé belgyógyászati vizsgálatot, laborvizsgálatot, vérvételt és szemészeti vizsgálatot is tudnak kínálni, az egy nagyon vonzó csomag lehet olyan cégeknek, amelyeknek fontos a dolgozóik egészsége. A fenti vizsgálatokat a Máltai Szeretetszolgálat telemedicinális ellátás keretében már ma is végzi a felzárkózó településeken, pilot jelleggel pedig idén már a szervezet dolgozói is részt vehetnek ilyen komplex, egészségügyi szűrésen.

Szöveg: Ürmös Dániel

Fotó: Kovács Bence

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír