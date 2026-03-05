A legnagyobb magyar tudósokról és alkotásaikról nyílt kiállítás Esztergomban

A kiállítás megszervezésekor a rendező Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumot az a gondolat vezérelte, hogy az Egyház az évszázadok során nemcsak befogadója, hanem motorja és kezdeményezője is volt – és aktív szereplője ma is – a tudományos kutatásnak. Ezt hangsúlyozta megnyitó beszédében Kürti Zoltán iskolaigazgató is, kifejtve: a világ megismerése – legyen szó a csillagok mozgásáról vagy a sejtbiológiáról – valójában a Teremtő bölcsességének felfedezése.

A kiállítást Szalma Nikolett, a gimnázium intézmény kémiatanára méltatta, aki két zseniális magyar tudós életútján keresztül mutatta be a tárlat lényegét. Sigmond Elek, a világhírű vegyészmérnök és a magyar talajtan megalapítója megmutatta, hogyan lehet a terméketlen szikeseket újra élővé tenni; Tihanyi Kálmán pedig a modern televíziózás megteremtésével forradalmasította az információátadást.

„Egyik tudósunk a lábunk alatti földet tette rendbe, a másik pedig a szemünk elé tárta a világot a képernyőn keresztül. Ez a kettősség: a gyakorlatias segítség és a távoli jövőbe mutató vízió adja a magyar tudomány igazi erejét” – fogalmazott a tanárnő.

A beszédek között az iskolai kórus éneke, majd Ősz Csongor 11. osztályos diák szavalata emelte az esemény fényét. A diák Endrődi Sándor A tudós című versét adta elő.

A vers gondolatmenetére reflektálva Boór Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetem tudományos munkatársa és a vándorkiállítás ügyvivő koordinátora közös gondolkodásra hívta a hallgatóságot. Ki ismeri a Word-öt, az Excelt? Ki készített prezentációt PowerPoint segítségével? Ki használta már az Access-t? És ki tudja, ki az a magyar származású ember, aki a Microsoft egyik legsikeresebb termékének, a MS Office programcsomag alapjait megalkotta?

A tudományos hangulatot Sajó-Bohus László világhírű atomfizikus, a caracasi Simón Bolívar Egyetem egykori professzora fokozta, aki látványos kísérleteivel azonnal gyakorlati síkra terelte a megnyitót, lenyűgözve a diákokat és a vendégeket.

A megnyitót követően a közönség megismerkedhetett Pálfi György (1928–2020) tizenhat éves kutatómunkáján alapuló anyagával.

A tárlat 80 darab A/2-es méretű tablóképen mutatja be a magyar tudománytörténet kiemelkedő pillanatait, 330 magyarországi származású személy és azok világra szóló szellemi alkotásai segítségével.

A kiállítás március 12-ig térítésmentesen megtekinthető a Szent Adalbert Központban (2500 Esztergom, Szent István tér 10.).

Forrás és fotó: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium/Szent Adalbert Központ

Magyar Kurír