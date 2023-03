A LEVÉL – Üzenet Földünkért – Magyarországon is bemutatják a Laudato si’ enciklikáról szóló filmet

A Laudato Si’ Mozgalom és a Vatikán Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának együttműködése alapján született meg a The Letter (A LEVÉL) című dokumentumfilm Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájáról, melyet 2015-ben írt a környezeti krízisről és közös otthonunk megóvásáról. A Szentatya a körlevélben kifejezte óhaját, miszerint „mindenkivel párbeszédet” szeretne kezdeni erről a témáról.

A világ négy különböző pontjáról hívtak meg olyan egyszerű, de felelős embereket, akik az addig méltatlanul elnyomott „hangokat” közvetíthették a Földünk sorsát érintő kérdésekben. A Szenegálból, az Amazonas vidékéről, Indiából és Hawaiiról érkező szereplők eddig példa nélküli párbeszédet folytathattak Ferenc pápával, képviselve a klímamenekültek, az őslakosok, a fiatalok és a természet szempontjait. Ez a dokumentumfilm a Rómába vezető útjukat és az ott lezajlott rendkívüli élményeiket követi nyomon, tele megindító személyes történetekkel, valamint a bolygónk válságáról, illetve annak természetre és emberekre gyakorolt hatásáról szóló fejleményekkel.

Örömmel jelentjük be, hogy a fentiek jegyében elkészült, majd 2022. október 4-én Rómában bemutatott The Letter (A LEVÉL) című filmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia közös szervezésben 2023. április 19-én mutatja be első alkalommal Magyarországon magyar felirattal.

Szeretettel hívunk mindenkit a filmbemutatóra, majd az azt követő kerekasztal-beszélgetésre és vegetáriánus kóstolóra. Az esemény része lehet a pápalátogatásra való lelki felkészülésnek.

A Facebook-esemény ITT található. A részvétel a szabad ülőhelyek erejéig lehetséges és előzetes regisztrációhoz kötött, amely IDE klikkelve tehető meg.

A vetítés támogatói: Naphimnusz Egyesület, Pannonhalmi Főapátság, szaléziak, a Fokoláre Mozgalom EcoOne munkacsoportja, 72 Tanítvány Mozgalom, Magyar Cserkészszövetség, Mária Rádió, Magyar Kurír, Katolikus Pedagógiai Intézet.

Ferenc pápát tíz éve, 2013. március 13-án választották meg Szent Péter utódának, Krisztus 266. helytartójának. Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatójának a jubileum alkalmából született, A bizalom tanúságtevője – Laudato si’ pápája című írását IDE klikkelve olvashatják el.

Forrás és fotó: MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

Magyar Kurír