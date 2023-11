A libanoni Caritas vezetője: Félünk a háború kiterjedésétől, húszezer új menekültet segítünk

A Vatican News oldalán november 5-én közzétett cikk szerint a gázai lelkipásztor hangja tele van aggodalommal, segélykiáltása felrázza lelkiismeretünket: „A Szentföldet sújtó konfliktus az egész közel-keleti régiót lángba boríthatja, és Libanont is érintheti.” Michel Abboud egyre több jelét látja ennek. A libanoni Caritas elnöke a Gázai övezet bombázásának kezdete óta azt látja, hogy napról napra egyre több honfitársa hagyja el az Izraellel határos falvakat és városokat, hogy a fővárosba, Bejrútba vagy a Libanon-hegy melletti településekre meneküljön.

„Már több mint húszezren vannak – mondja. – Elkezdtünk központokat létrehozni, berendezni a fogadásukra. Vannak például iskolák, amelyek már most sok olyan családot fogadnak be, melyek nem akartak visszatérni az otthonaikba.”

Félő, hogy megismétlődik a 2006-os tragédia, amikor kitört a második izraeli–libanoni háború, amelynek során intenzív bombázások voltak. „Akkoriban a támadás az egész országot sújtotta – emlékezik vissza Abboud atya –, ma mégis nagyobb félelem él bennünk, mint akkor. A múlttal ellentétben nemzetünk most szörnyű gazdasági válságot él át, amelyet a szíriai menekültek jelenléte súlyosbít. Egy újabb háború következményeit nem tudnánk elviselni.” A belső menekültek tömeges hulláma térdre kényszerítené az amúgy is igencsak próbára tett szociális rendszert. „Megkértük a püspököket, a kongregációk és a szerzetesrendek legfőbb elöljáróit, hogy nyissák meg kolostoraikat, az adományozókat pedig igyekszem meggyőzni, hogy adjanak több pénzt a Caritas számára” – számol be a lépéseikről.

Michel Abboud egy példával teszi világossá, hogy a befogadóközpontokban elhelyezett emberek mindenben szükséget szenvednek: „Képzeld el, hogy a családoddal egy olyan helyen vagy, ahol nincs semmi, még egy ágy sincs, ahol aludhatnál. Napi huszonnégy órát rostokolsz ebben a központban, és vársz a semmire: borzalmas.”

A libanoni egyház velük van – erősíti meg Michel Abboud. – Mindennek ellenére támogatja őket. A beszélgetés végén felhívást tesz közzé: „Arra kérjük az egész nemzetközi közösséget, hogy segítsen a Caritas Lebanonnak. Most nagyobb szükségünk van a jóakaratú emberek támogatására, mint valaha.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír