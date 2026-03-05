A libanoni katolikus pátriárkák és püspökök a békére szólítanak

Ahogy az erőszak fokozódik Libanonban és a Közel-Keleten, a libanoni katolikus pátriárkák és püspökök erőteljes felhívást fogalmaztak meg, melyben kifejezik „mély aggodalmukat a jelenlegi helyzet és annak veszélye miatt, hogy a térség még szélesebb körű konfrontációba sodródhat, súlyos következményekkel a térség népeire nézve”.

A nyilatkozat – amelyet március 5-én tettek közzé – különösen az ártatlan áldozatokra, a családok kényszerű elvándorlására és a civilek egyre súlyosbodó megpróbáltatásaira irányítja a figyelmet, miközben a konfliktus tovább eszkalálódik.

A válság erkölcsi oldalára rámutatva a püspökök figyelmeztetnek, hogy „az erőszak spiráljának folytatódása fenyegeti az emberi méltóságot, amely Isten ajándéka, és aláássa az igazságosság és stabilitás alapjait”.

A püspökök idézik XIV. Leó pápa szavait: „Az erőszak sohasem a megfelelő megoldás, és nekünk mindig a jót kell választanunk.” Ezzel az egyértelmű erkölcsi felhívással a püspökök kitartanak amellett, hogy „a béke nem másodlagos vagy ideiglenes lehetőség, hanem emberi kötelesség és közös felelősség”.

Ezért „az erőszak spiráljának azonnali megállítására”, valamint „az építő párbeszédhez és a felelősségteljes diplomáciai fellépéshez való visszatérésre” szólítanak fel. Mindez a közjó keresésében és abban a vágyban gyökerezik, hogy a népek igazságosságban és méltóságban élhessenek.

A püspökök Libanont „az üzenet és az együttélés földjeként” jellemzik, és felszólítják a politikai hatóságokat, hogy „a hatalmon lévők vállalják teljes nemzeti felelősségüket”. Továbbá sürgetik a vezetőket, hogy őrizzék meg a belső egységet és erősítsék a polgári békét.

Ugyanakkor minden közösséget és politikai szereplőt arra bátorítanak, hogy támogassák a libanoni államot és intézményeit, kiváltképp azt az elvet, hogy a fegyvereknek az állam felügyelete alatt kell maradniuk. Ez – ahogy mondják – elengedhetetlen az állam szuverenitásának megőrzéséhez, a nemzeti stabilitás megerősítéséhez és ahhoz, hogy ne veszélyeztessék a nemzet sorsát.

Azután a nemzetközi közösséghez fordulva a püspökök felszólítják a globális intézményeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a további eszkaláció megakadályozása és az igazságos megoldások keresése érdekében. Hangsúlyozzák, hogy minden tartós békének az igazságosságon és minden nép méltóságának és jogainak tiszteletben tartásán kell alapulnia.

A püspökök ezt követően „hűséges gyermekeinkhez, valamint minden jó szándékú emberhez” fordulnak, és szolidaritásra szólítják fel őket mindazokkal, akik továbbra is viselik a konfliktus terheit.

Arra kérik a közösségeket, hogy nyújtsanak segítséget „a testvéreiknek, akik továbbra is falvaikban maradnak”, és arra ösztönzik őket, hogy állhatatosan és buzgón imádkozzanak Libanon és a Közel-Kelet, az ártatlan civilek biztonságáért, valamint azért, hogy „a vezetők a párbeszéd útját válasszák a pusztítás helyett, és inkább a közjót keressék, mintsem a háború tragédiáját”.

Nyilatkozatukban a püspökök és pátriárkák megújítják felhívásukat a menekült civilek befogadására, emlékeztetve a keresztényeket arra, hogy a hazájukból elhgyani kényszerült emberek iránti vendégszeretet az evangéliumban gyökerezik. „Idegen voltam, és befogadtatok” – idézik Jézus szavait Máté evangéliumából.

Nyilatkozatuk végén a püspökök Libanont, a Közel-Keletet és az egész világot Isten gondviselésére bízzák, és imádkoznak, hogy Isten adja meg a meggyötört világnak a megbékélés és a tartós béke ajándékát.

Forrás és fotó: Vatican News

A képen balról jobbra: I. József (Jusszef Abszi, Youssef Absi) melkita görögkatolikus pátriárka; Béchara Boutros Raï bíboros, a maroniták antiochiai pátriárkája; Mar Ignatius Joseph III Younan antiochiai szír katolikus pátriárka; Raphaël Bedros XXI. Minassian örmény katolikus pátriárka

Hollósi Judit/Magyar Kurír