A magyar kultúra napja a veszprémi várban

Kultúra – 2026. január 20., kedd | 11:45
1

A magyar kultúra napja nemcsak szavalatok és emléktáblák ideje, hanem az élő kulturális örökségé is. Január 24-én, szombaton a veszprémi várnegyed olyan arcát mutatja meg, amely hétköznapokon nem látogatható: a könyvtár, a kápolna és a palota terei nyílnak meg a látogatók előtt, vezetett séták keretében.

A nap kiemelt eseménye 11.30-kor indul a Biró–Giczey Ház elől – legfeljebb húsz fő részvételével – az érseki palota tereibe. A vezetésen Karlinszky Balázs levéltárigazgató is részt vesz, aki a palota szellemi kincseit is közel hozza a látogatókhoz.

A séta egyik különleges állomása a Koller-könyvtárszoba, az érseki palota barokk könyvtárterme, ahol a könyvek nem vitrinekbe zárt díszletek, hanem egy több évszázados gondolkodás lenyomatai. Polcokon sorakozó teológia, történelem, tudomány – a műveltség csendes tanúi.

A délután folyamán további vezetett séták indulnak: 14 órakor a Szent Mihály-főszékesegyház és a Szent György-kápolna kerülnek fókuszba; 16 órakor az érseki palota és a Gizella-kápolna tárja ki kapuit: egy történelmileg sűrű tér, amely egyszerre emlékezés és jelen idejű találkozás.

A magyar kultúra napjához csatlakozva a Biró–Giczey Ház is teljes nyitvatartással várja az érdeklődőket: január 24-én, szombaton 10 és 18 óra között a ház és kiállításai szabadon megtekinthetők. A kortárs kiállítási terek és a történeti falak párbeszéde önálló élményt kínálnak mindenkinek.

A Biró–Giczey Ház január 1. és február 1. között zárva tart. Előre egyeztetett időpontban, 15 fő feletti csoportok számára a vezetett várséták hétvégenként továbbra is elérhetők.

A magyar kultúra napjához kapcsolódva a veszprémi várnegyed megmutatja mindazt, ami évszázadok óta benne él: tereket, könyveket, történeteket és emberi gondolatokat. Aki belép, részesévé válik ennek az élő örökségnek.

További részletek ITT

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #épített örökség #kiállítás #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató