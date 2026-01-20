A magyar kultúra napja a veszprémi várban

A nap kiemelt eseménye 11.30-kor indul a Biró–Giczey Ház elől – legfeljebb húsz fő részvételével – az érseki palota tereibe. A vezetésen Karlinszky Balázs levéltárigazgató is részt vesz, aki a palota szellemi kincseit is közel hozza a látogatókhoz.

A séta egyik különleges állomása a Koller-könyvtárszoba, az érseki palota barokk könyvtárterme, ahol a könyvek nem vitrinekbe zárt díszletek, hanem egy több évszázados gondolkodás lenyomatai. Polcokon sorakozó teológia, történelem, tudomány – a műveltség csendes tanúi.

A délután folyamán további vezetett séták indulnak: 14 órakor a Szent Mihály-főszékesegyház és a Szent György-kápolna kerülnek fókuszba; 16 órakor az érseki palota és a Gizella-kápolna tárja ki kapuit: egy történelmileg sűrű tér, amely egyszerre emlékezés és jelen idejű találkozás.

A magyar kultúra napjához csatlakozva a Biró–Giczey Ház is teljes nyitvatartással várja az érdeklődőket: január 24-én, szombaton 10 és 18 óra között a ház és kiállításai szabadon megtekinthetők. A kortárs kiállítási terek és a történeti falak párbeszéde önálló élményt kínálnak mindenkinek.

A Biró–Giczey Ház január 1. és február 1. között zárva tart. Előre egyeztetett időpontban, 15 fő feletti csoportok számára a vezetett várséták hétvégenként továbbra is elérhetők.

A magyar kultúra napjához kapcsolódva a veszprémi várnegyed megmutatja mindazt, ami évszázadok óta benne él: tereket, könyveket, történeteket és emberi gondolatokat. Aki belép, részesévé válik ennek az élő örökségnek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

