A Magyar Máltai Szeretetszolgálat delegációja is részt vett a gyermekek világnapján Rómában

A római olimpiai stadion környékét csak gyalogosan lehetett megközelíteni azon a május végi hétvégén, amikor Ferenc pápa a világ összes földrészéről a gyermekek első világnapjára invitálta a felnövekvő nemzedéket.

Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kis delegációja a helyszín felé közeledett, bent már zúgott a fiatalok hangja, a gyereknapi program ugyanis egy egész délutánt felölelt. Neves zenészek izzították fel az eleve élénk gyerekhad hangulatát. Amikor a csapat számára kijelölt zónában elfoglaltuk a helyünket, a különböző korú és nációjú gyermekek már birtokukba vették a stadiont, repültek a lufik, szóltak a sípok, le- felrohangáltak az iskoláskorúak és óvodások egyaránt.

A nyelvi különbözőségek nem jelentettek akadályt: a Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózatából Siófokról és Jászapátiból érkező öt magyar gyerek a mellettünk ülő szlovák, zambiai és olasz fiatalsággal együtt élvezte azt, hogy ez a hétvége róluk szól.

A hatalmas olimpiai gyep körül különböző csoportok gyülekeztek – mint később kiderült, több mint száz országból érkeztek fiatalok a pápa meghívására, hogy első ízben ünnepeljenek együtt a katolikus egyházfővel.

Ferenc pápa 2023 decemberében hirdette meg, hogy ezt a májusi hétvégét a gyermekekkel való párbeszédre szánja, és az esemény mottójának az „Íme, újjáteremtek mindent!” igeszakaszt jelölte meg.

A párbeszéd mindvégig jelen volt a kétnapos programsorozat során: mind a római Olimpiai Stadionban tartott találkozón, mind vasárnap a Szent Péter téren bemutatott szentmise során Ferenc pápa kérdéseket intézett a gyerekhadhoz, akik a béke, a barátság, az együttérzés és a család fontosságáról vallották meg kórusban véleményüket.

A szentmise végén személyes kérdéseket is feltehettek a Szentatyának. Egy nicaraguai kisfiú ezzel fordult az egyházfőhöz: „Hogyan fordulhat elő, hogy egyeseknek sem otthona, sem munkája nincs?”, egy olasz fiatal pedig ehhez kapcsolódóan érdeklődött: „A világban mindannyiunknak egyenlőnek kellene lennünk, de vannak gyerekek, akik hozzánk képest szenvednek, miért történik ez? És mindenekelőtt, mit tehetünk, hogy segítsünk rajtuk?” A pápa válaszában rámutatott: „Ez azért történik, mert az emberek önzőek, mert az emberek igazságtalanok. Annyi ember, annyi ország költ pénzt arra, hogy fegyvereket vegyen, hogy pusztítson, közben pedig vannak gyerekek, akiknek nincs mit enniük, vannak emberek, akiknek nincs munkájuk, és ez az emberiség bűne.” Ferenc pápa ezt kérte a jelenlevőktől:

Amikor imádkoztok, imádkozzatok azokért a gyerekekért, akik ettől az igazságtalanságtól szenvednek!”

A Szentatyával folytatott beszélgetés mellett – ha már ott hívogatott a zöld gyep – néhány fürge lábnak alkalma adódott a pápai kezdőrúgás után kipróbálni, milyen is kapujába találni az olasz válogatott egyik leghíresebb focistájának, a világbajnok Gianluigi Buffonnak, aki bizony nem minden lövést tudott kivédeni a rövid, tízperces meccs alatt.

Az eseményt a világ országait is jelképező több mint száz színes léggömbbel konstruált látványos produkció zárta: a héliumos léggömbök egy artistát is a levegőbe emeltek, aki az olimpiai pálya fölött a levegőben úszva vitt végbe a közönséget elkápráztató attrakciót.

Az erőt próbáló szombati nap után felfrissülve vágott neki a magyar csapat a Szent Péter téri szentmise helyszínének, és itt is tengernyi hívő várta a verőfényes májusi vasárnap délelőttön, hogy találkozhasson a Szentatyával.

A bazilika előtt megint felhangzott a gyermeknap egyik himnuszává vált „We are the world, we are the children”, sok ezer fiatal részvételével.

Ferenc pápa prédikációja ismét a gyermekekhez szólt; a háború és nélkülözés miatt szenvedőkre irányította figyelmüket. Ugyanakkor felhívta a fiatalokat arra, hogy adjanak teret az örömnek is, mert az öröm a lélek egészsége. A vasárnapi igehirdetés fontos üzenete volt, hogy tudatosuljon bennünk: a Szentlélek kísér bennünket életünkben.

A gyermekek első világnapja „Íme, újjáteremtek mindent!” mottóját így magyarázta Ferenc pápa: „Ez a mottó gyönyörű! Gondoljatok bele: Isten ezt akarja. Minden, ami nem új, elmúlik. Isten újdonság. Az Úr mindig újat ad nekünk.”

Ezeket a gondolatokat hozta haza a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldöttsége a katolikus világ központjából, és a többi több tízezer gyermek a világ szinte minden országába.

Szöveg: Fórika-Kovács Regina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi munkacsoportjának munkatársa

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír