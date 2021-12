A Magyarország Barátai Alapítvány könyvbemutatója

Mindhárom könyvet a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) gondozta és adta ki.

A rendezvényt Zombori István történész, emeritus múzeumigazgató, a METEM titkára moderálta.

Várszegi Asztrik címzetes püspök, emeritus pannonhalmi főapát, a METEM elnöke – személyes megjelenésében akadályoztatva – üzenetben köszöntötte az egybegyűlteket.

Vizi E. Szilveszter, a MTA korábbi elnöke, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke bevezető szavaiban többek között elmondta: az Alapítvány feladatának tartja, hogy rendszeresen ápolja a kapcsolatokat mindazokkal a személyekkel, akik érdeklődnek hazánk iránt. Évente több rendezvényt tart; internetes angol és német nyelvű honlapjaival rendszeresen tájékoztat a fontosabb politikai, gazdasági, kulturális és sporteseményekről. Így profiljába illett az is, hogy az olaszországi témájú magyar, a Mindszenty bíborossal kapcsolatos angol és magyar, valamint a magyar történelem egyfajta egyházi olvasatát kínáló olasz nyelvű köteteket szponzorálja.

Az első könyv Németh László Imre kiérdemesült itáliai magyar főlelkész összegyűjtött tanulmányait tartalmazza, Magyarokról Itáliában 1924–2014 címmel. A könyvet Pál József egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektor helyettese ismertette, aki a Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója volt akkor, amikor a szerző a Pápai Magyar Intézet rektora lett. Németh László ezt a munkakörét 13 esztendőn át töltötte be, ezzel egy időben a szentszéki magyar nagykövetség egyházi tanácsosa is volt, továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római ágense; 2000–2020 között pedig az Olaszországban élő magyar katolikusok lelkipásztori koordinátora, 2011–2020 között a római Szent István Alapítvány elnöke és a Szent István Ház igazgatója. Kutatási területe az itáliai magyar katolikus emigráció huszadik századi története, továbbá Mindszenty bíboros itáliai tevékenysége, Zágon József prelátus hagyatékának feldolgozása.

A kötet 22 tanulmánya, amely az olasz–magyar kapcsolatokat egyházi szempontból tárgyálja, fontos forrása lesz a történészeknek, kiegészíti a világi történészek eddigi kutatásait, az olvasó pedig nemcsak a katolikus Egyház központjának működésébe kap betekintést, hanem az anyaországtól távol, a diaszporában élő magyarok világába is.

A második könyv – John Sabo and Cardinal Mindszenty 1957–1971 – Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros – Somorjai Ádám bencés szerzetes szerkesztésében Mindszenty József és az Indiana állambeli South Bend egykori magyar plébánosa, John Sabo közötti kapcsolatot vizsgálta a budapesti amerikai követség Mindszenty-dobozaiban talált forrásos anyag alapján. Mint ismertetésében Deák András Miklós emeritus diplomata elmondta, Mindszenty bíboros követségi tartózkodása alatt rendszeresen tarthatott fel egyfajta kontrollált kapcsolatot Sabo Jánossal, aki egyik South Bend-i híve, Anton Nyerges amerikai diplomata révén kerülhetett kapcsolatba a budapesti amerikai követségre menekült hercegprímással. Ez a kapcsolat 14 éven át tartott, 1957-től egészen a nagykövetségről való távozásáig (sőt még azon túl is), de úgy, hogy Sabo leveleit Mindszenty nem olvashatta, helyette a kapcsolattartó diplomata válaszolt. Sabo ily módon rendszeresen ellátta őt miseintenciókkal, amely összeg fölött a bíboros szabadon rendelkezhetett. Legfőbb vágya az volt, hogy gyóntatója révén ez az összeg a követség épületéből Szent Antal perselybe kerüljön. A kijuttatott összegekről a kötet az amerikai diplomaták által készített táblázatos kimutatást is közöl.

Mindszenty bíboros Sabóval való kapcsolata döntő volt abban is, hogy elhagyja az amerikai nagykövetséget, ugyanis engedély nélkül, König bíboros közvetítésével juttatta el Sabónak azt a levelét, amelyben felkérte őt, hogy gondozza emlékiratainak sajtó alá rendezését. Ez indította el azt a folyamatot, amely előbb a Vatikánba, majd Bécsbe, onnan pedig a magyar emigráció különböző állomáshelyeire vezette.

A harmadik könyv Somorjai Ádám OSB olasz nyelvű tanulmánykötete, amelyet Érszegi Márk Aurél, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója mutatott be. Somorjai Ádám először 1984 és 1986 között töltött két tanulmányi évet Rómában, ahol erkölcsteológiából doktorált. 1993-tól rendi elöljárói ismét Rómába hívták, ahol több beosztásban dolgozott, majd 1997–től húsz esztendőn át a Vatikáni Államtitkárságon dolgozott mint magyar referens, a német szekció munkatársa, majd levéltáros. 1992 és 2020 között 24 olasz nyelvű írása jelent meg különböző olasz folyóiratokban, gyűjteményes könyvekben. Most ezeket egy kötetben adta ki az Alapítvány. A Segnato dalla corona di Santo Stefano, Protore d'Ungheria (Szent István Magyarország első királya koronájának jegyében) című olasz tanulmánykötet végén hosszabb magyar összefoglalás található, amelyben a szerző az egyes írások születésének körülményéről szól.

Bár nem volt fő profilja, de személyes ismeretségek révén ismételten meghívást kapott, hogy előadást tartson magyarországi történeti témákról. Első alkalommal a Gazzadában (Varese, Milano mellett) 1990-ben tartott magyar egyháztörténeti tanulmányi héten adott elő, majd a Szent Adalbert-millennium, a magyarországi bencés szerzetesség ezer esztendeje, a Magyar Millennium alkalmából rendezett konferenciákon, továbbá Mindszenty József hercegprímásról született több referátuma.

Somorjai Ádám OSB kutatásai kiterjedtek a szent, angyali és apostoli korona vizsgálatára, innen a könyv címe is: a külföldi szemlélő ugyanis a magyar kereszténységet Szent István első királyunk örökségeként értelmezi – olyannyira, hogy Mindszenty bíborost is a római kamerlengói hivatal, amikor XII. Piusz pápa halála után táviratban Rómába hívták őt a konklávéra, József helyett Istvánnak titulálta.

A szerző kutatásai rámutatnak arra, hogy maga Mindszenty is Szent István örökségének védelmében lépett fel a militáns ateizmus erőivel szemben; nem utolsósorban pedig Somorjai Ádám is Szent István monostorában lépett be bencésnek.

Forrás és fotó: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség



