A Máltai Lovagrend nagymestere fogadta Orbán Viktort Rómában

Kitekintő – 2025. október 28., kedd | 8:01
Fra’ John Dunlap, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere október 27-én fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest a rend római központjában. Az eszmecsere során az ukrajnai béke lehetőségeiről, valamint a gázai tűzszünet fenntartásáról is beszéltek.

A találkozó végén kiadott közlemény szerint a felek kiemelték a rend Magyarországon végzett munkáját, amelynek keretében a háború 2022-es kirobbanása óta több mint ötvenkétezer ukrán menekültnek nyújtott segítséget, orvosi ellátást és integrációs programokban való részvételt biztosítva.

A máltai lovagrend kiválónak értékeli a Magyarországgal 1990 óta fenntartott kapcsolatot.

A nagymester és Orbán Viktor az együttműködés további bővítését szorgalmazta harmadik országokban is, a Hungary Helps – Magyarország segít kormányprogram keretében. Emlékeztettek a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra, amely a rend és a magyar kormány együttműködését erősítette meg az üldözött keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek védelmében.

A máltai lovagrend római székhelye, az Aventinus dombon található palotaegyüttes különlegességének számít, hogy a bejárati kapu kulcslyuka egyenes rálátást nyújt a Szent Péter-bazilika kupolájára. Orbán Viktornak is megmutatták a rendkívüli látványosságot.

Forrás és fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály; Mmlsz.hu

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #béke #egyház és állam #háború Ukrajnában #Magyar Máltai Szeretetszolgálat #Szentföld

