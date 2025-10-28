A Máltai Lovagrend nagymestere fogadta Orbán Viktort Rómában

A találkozó végén kiadott közlemény szerint a felek kiemelték a rend Magyarországon végzett munkáját, amelynek keretében a háború 2022-es kirobbanása óta több mint ötvenkétezer ukrán menekültnek nyújtott segítséget, orvosi ellátást és integrációs programokban való részvételt biztosítva.

A máltai lovagrend kiválónak értékeli a Magyarországgal 1990 óta fenntartott kapcsolatot.

A nagymester és Orbán Viktor az együttműködés további bővítését szorgalmazta harmadik országokban is, a Hungary Helps – Magyarország segít kormányprogram keretében. Emlékeztettek a 2024-ben aláírt szándéknyilatkozatra, amely a rend és a magyar kormány együttműködését erősítette meg az üldözött keresztények és más vallási és etnikai kisebbségek védelmében.

A máltai lovagrend római székhelye, az Aventinus dombon található palotaegyüttes különlegességének számít, hogy a bejárati kapu kulcslyuka egyenes rálátást nyújt a Szent Péter-bazilika kupolájára. Orbán Viktornak is megmutatták a rendkívüli látványosságot.

Forrás és fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály; Mmlsz.hu

