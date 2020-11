A Máltai Szeretetszolgálat adományokkal segítette a Mohácsi Kórház Covid-osztályát

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mohácsi csoportjának első raktára a Mohácsi Kórházhoz közel nyílt meg tizennégy éve, így már a csoport indulásakor kialakult az egymást segítő jó kapcsolat. A kórházi szociális munkás a raktárhoz fordulhatott, ha hajléktalan ember érkezett a kórházba, vagy olyan rászoruló beteg, akit családja nem tudott ellátni hálóruhával, eszközökkel a kórházi tartózkodás idejére. A karitatív szervezet munkatársai nem csak a benntartózkodás idején segítettek, de a kórházból való távozáshoz is adtak ruhát, vagy amire a hazatérő betegeknek szükségük volt. Faludi Sándorné, a máltais csoport vezetője elmondta, az elmúlt években a kórházi osztályok felújításakor többek közt függönyöket, a nővérszobába kanapét vittek, karácsonykor az ünnepeket bent töltő gyerekeket lepték meg ajándékokkal, a kórház pedig a máltai gyógyászatisegédeszköz-kölcsönzőt segítette ki eszközökkel.

A hamarosan tizenöt éves önkéntescsoport több mint huszonöt település nélkülözőit segíti, karácsonykor a környékben élő ötszáz családnak visznek élelmiszercsomagot.

A Mohácsi Kórház november 9-től miniszteri rendelet alapján Covid-19-es betegeket ellátó kórházzá alakult, ezért a Belgyógyászati Tömb koronavírus-fertőzötteket gondozó osztály lett, ahol csak a kórházi ellátást igénylő középsúlyos és súlyos, igazolt Covid-19-fertőzött, valamint -gyanús betegeket látnak el. A 120 ágyas osztály felszerelését kiegészítendő kért segítséget a kórház munkatársa a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseitől. A karitatív szervezet raktárában három autót töltöttek meg adományokkal, hogy így segítsék az egészségügyi dolgozókat a betegek ellátásában.

Faludi Sándorné hangsúlyozta, az ágyneműket, huzatokat és törölközőket azért vitték nagy számban a kórházba, hogy a meglévő felszerelés mellé legyen tartalék az osztályon, hogy ezzel is megkönnyítsék az egészségügyi dolgozók munkáját. „Hallottunk olyan esetről, hogy volt kórház, ahol gondot okozott, hogy az ágyneműk lassan száradtak, emiatt nem tudtak időben ágyneműt cserélni. Ezért több mint kilencven paplanhuzatot, száznál több párnahuzatot, nyolcvan mosható takarót, húsz párnát és lepedőket vittünk be.”

A máltais csoport ezek mellett női és férfihálóruhát, pizsamát és törölközőket is adományozott a kórháznak. „Arra gondoltunk, hogy

a látogatási tilalom miatt a hozzátartozók nem mehetnek be, sőt, ha ők maguk is karanténban vannak, akkor hetekig még csomagot sem tudnak beküldeni. Így viszont hamar elfogyhat a pizsama, a törölköző, nem mindenki tud felkészülni többhetes kórházi tartózkodásra. Hasonló megfontolásból ajánlottunk fel nagyon sok kétliteres ásványvizet is.

Szükség volt még evőeszközre, tányérra, pohárra, de ahogy a tiszti főorvos, Müller Cecília kérte, ezekből most az eldobható műanyag a legpraktikusabb. Ezért meghirdettünk a Facebookon egy gyűjtést, hálóruhát kértünk és műanyag árut is. Eddig beküldtünk kétezer poharat, kétezer evőeszközt és több száz tányért, valamint kerámia- és üvegbögréket, poharakat, mosogatható műanyag eszközöket is. Az adományok reméljük, hogy megkönnyítik a betegek ellátását.”

Az online gyűjtésre felfigyelt a helyi hirdetőújság szerkesztője, és ingyenesen kezdte el hirdetni, mire van szükség a máltai raktárban. „Mohács nagyon adakozó város. A tiszai árvíz idején el tudtuk látni egész Ónodot, a vörösiszap-katasztrófa után pedig több családnak tudtunk segíteni újra berendezni a házát.

Ebben a mostani nehéz helyzetben szeretnénk, ha ismét összefogna a város, és megmutatnánk, hogy nemcsak tiszteljük az egészségügyi dolgozók munkáját, de valóban segíteni is tudunk nekik.

A Máltai Szeretetszolgálat a megalakulásakor rengeteg kórháznak nyújtott segítséget nyugati országokból kapott gyógyszerekkel, kórházi ágyakkal, egyéb felszerelésekkel, és mi most ezt a szolgálatot folytatjuk a magunk eszközeivel” – mondta el Faludi Sándorné csoportvezető.

