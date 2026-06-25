A Máltai Szeretetszolgálat felhívása: a hőségben figyeljünk az utcán élő emberekre és magunkra is!

A vörös kód riasztást a szociális és családügyi miniszter adta ki a hét első felében, de a hőség miatt meghosszabbították. A vörös kód egy speciális eljárásrend, amely szerint minden szociális intézménynek be kell fogadnia a regionális diszpécserszolgálat által oda irányított, utcán bajba került, magán segíteni nem tudó embert.
A figyelmeztetés egyúttal felhívás a társadalom számára is, hogy amellett, hogy saját magára fokozottan vigyázzon mindenki, egy kicsit több figyelemmel forduljon az idős, beteg, magányos vagy utcán élő emberek felé, és ahogy a téli krízisidőszakban, úgy a nyári rekkenő hőségben is szükség esetén hívjon segítséget.
Egészségügyi vészhelyzetben hívják a 112 segélyhívót!
A regionális diszpécserszolgálatok telefonszámai:
Budapest, Pest megye: 06 1 338-4186
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye: 06 92 323-000
Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye: 06 34 511-028
Baranya, Somogy, Tolna megye: 06 72 233-169
Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megye: 06 70 505-8080
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 06 42 504 618
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye: 06 46 530-268
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményei a vörös kód figyelmeztetés idején hideg itallal, hűtött helyiségekkel, a férőhelyszámtól függetlenül fogadják a hajléktalan embereket.
Amennyiben az extrém időjárási körülmények miatt segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozik, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, ahol a jelzés alapján azonnal tudnak intézkedni.
A hőségben a hajléktalan és speciális szükségletű emberek különösen veszélyeztetettek. Az utcán élő emberek hosszú időn keresztül közvetlenül ki vannak téve a napsugárzásnak és a magas hőmérsékletnek. Korlátozottan férnek hozzá árnyékos, hűvös helyekhez, ivóvízhez vagy pihenési lehetőséghez. Egészségügyi problémáik, krónikus betegségeik és egyes gyógyszerek tovább növelhetik a kockázatot. Forduljunk figyelemmel feléjük!
Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Kurír
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