A Máltai Szeretetszolgálat fiatal önkénteseket keres külföldre

Németország

Hol lehet önkénteskedni?

Elsősorban fogyatékkal élők, idős emberek ellátását végző katolikus és református intézményekben, valamint óvodákban, nemzetközi ifjúságképző központokban. A fogadó helyek Szászországban, Banden-Württembergben és Bajorországban vannak, tehát Németország déli részén.

Milyen időtartamra szól az önkéntes szolgálat?

12 hónapra. Aki elfogadja a felajánlott fogadó helyét Németországban, augusztus közepén utazhat ki Drezdába egy német nyelvoktatással egybekötött felkészítő tréningre. A fogadó helyre szeptember 1-jén utazik, ahol a szolgálat a jövő év augusztusáig tart.

Kell nyelvtudás?

Nyelvtudás nélkül is lehet jelentkezni, azonban az (akár alapszintű) nyelvtudással rendelkezők előnyben részesülnek.

Milyen költségekre kell számítani?

Az önkéntest fogadó intézmények teljes ellátást és zsebpénzt biztosítanak. Az önkénteseknek kizárólag a Drezdába történő kiutazásának költségeit kell vállalnia, a megérkezését követően folyósítják számára az ellátásokat (étkezés, zsebpénz, lakhatás, közlekedés).

A különböző fogadó helyek kis mértékben eltérő ellátást biztosítanak, amely az intézmény jellegétől, elhelyezkedésétől függ (például Drezdában a szállás nem az intézményben van, tehát tömegközlekedni kell, vidéki kisebb városokban, településeken a szállás az intézmény közelében van, stb).

Mik a jelentkezés feltételei?

18–30 év közötti életkor;

önéletrajz magyarul és németül – max. 1 A/4-es oldal;

motivációs levél magyarul és németül – max. 1 A/4-s oldal;

ajánlás egy közösségtől, intézménytől magyarul (iskola, cserkészcsapat, egyházi közösség stb).

Meddig lehet jelentkezni?

2026. február 25-ig.

A jelentkezés módja és további részletek ITT találhatók.

*

Franciaország

Hol lehet önkénteskedni?

Franciaország egész területén, elsősorban a Bárka közösségek otthonaiban, ahol szellemi sérült emberek élnek.

Milyen időtartamra szól az önkéntes szolgálat?

12 hónapra. Aki elfogadja a felajánlott fogadó helyét Franciaországban, augusztus 17. és szeptember 1. között Niederbronn-les-Bains településen (Strasbourg közelében) egy francia nyelvoktatással egybekötött felkészítő tréningen vesz részt. A fogadó helyre szeptember 1-jén utazik, ahol a szolgálat a jövő év augusztusáig tart.

Kell nyelvtudás?

A jelentkezéshez általában alapszintű francia nyelvtudás szükséges. Egyes intézmények az angol nyelvtudást is elfogadják belépőnek, a helyszínen azonban elvárják, hogy az önkéntes franciául tanuljon.

Milyen költségekre kell számítani?

Az önkéntest fogadó intézmények szállást, teljes ellátást és zsebpénzt biztosítanak. Az önkéntesnek az alábbi költségeket kell vállalnia:

első kiutazás Niederbronn-les-Bains településre;

100 EUR a felkészítő szeminárium költségeihez történő hozzájárulás címén;

12 EUR felelősségbiztosítás havonta a kintlét idejére (ezt már a zsebpénzből lehet fedezni);

49 EUR éves vasúti bérlet fiatalok számára, amivel bárhová lehet utazni (ez is fedezhető a zsebpénzből).

Mik a jelentkezés feltételei?

18–30 év közötti életkor;

önéletrajz magyarul és franciául – max. 1 A/4-es oldal;

motivációs levél magyarul és franciául – max. 1 A/4-s oldal;

ajánlás egy közösségtől, intézménytől magyarul (iskola, cserkészcsapat, egyházi közösség stb).

A kiválasztási folyamatban előnyben részesül az, akinek B kategóriás jogosítványa van, mert az önkéntes tevékenység során előfordulhat, hogy a fogyatékkal élőket munkába, vagy bárhova autóval kell elvinni.

Meddig lehet jelentkezni?

2026. február 25-ig.

A jelentkezés módja és további részletek ITT találhatók.

*

Lengyelország

Hol lehet önkénteskedni?

Észak-Lengyelországban, egy a Balti-tenger partján található 250 ezer fős városban, Gdyniában. Itt a Saint Nicolas Bishop Association nevű civil szervezet vár önkénteseket, amely szocioterápiás közösségi helyiséget, ifjúsági klubot és nyugdíjasklubot működtet, illetve fesztiválokat és családi rendezvényeket szervez a helyi közösségnek. A nemzetközi önkéntesek több mint tíz különböző helyszínen (például könyvtárakban, civil szervezeteknél, környékbeli központokban) dolgoznak, és a helyi önkéntesekkel együtt egy körülbelül 35 fős élő közösséget alkotnak. További információk ide kattintva érhetők el angol nyelven.

Milyen időtartamra szól az önkéntes szolgálat?

A szolgálat 2026 májusában vagy júniusában kezdődik, és 6–12 hónapig tart, ki mennyit tud vállalni.

Kell nyelvtudás?

Előnyt jelent, ha az önkéntes jól beszél angolul, és hajlandó lengyelül is tanulni, mert ez nagy segítség a mindennapi életben, és lehetővé teszi, hogy jobban bekapcsolódjon a fogadó szervezet életébe.

Meddig lehet jelentkezni?

2026. március 1-ig.

Hogyan kell jelentkezni?

A Saint Nicolas Bishop Association weboldalán keresztül ennek az űrlapnak a kitöltésével.

A Máltai Szeretetszolgálat ebben az esetben támogató szerepet vállal, azaz segítenek felkészülni és beadni a pályázatot az érdeklődőknek.

Hová fordulhatok a kérdéseimmel?

Az esetlegesen felmerülő további kérdéseket a jelentkezem.onkentesnek.kulfoldre@maltai.hu e-mail-címen várják, minden levélre két munkanapon belül válaszolnak.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír