A Máltai Szeretetszolgálat orvosi ellátást visz a legszegényebb hazai településekre

Az ország háromszáz legszegényebb településének felemelését célzó kormányzati projekt részeként telemedicina szolgáltatáson alapuló rendelést indítottak és térségi központokat létesítettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programja keretében. Az eddig megvalósult fejlesztések során nyolc mozgó orvosi rendelőt állítottak munkába a hiányzó ellátás pótlására, négy további jármű pedig olyan településeket látogat, ahol van ugyan orvosi rendelő, de a körzet egy ideje betöltetlen. Ezenfelül öt térségi központot is kialakítottak, melyek a környező településeken szervezik a rendeléseket, összegyűjtik a pácienseket és előkészítő szűréseket is végeznek. A térségi központok ugyancsak a felzárkózó településeken működnek, Hiricsen, Zalakomárban, Litkén, Nyírkátán és Szalonnán.

A márciusi indulás óta huszonöt településre jutottak el a mozgó orvosi rendelők és ezerkétszáz beteget láttak el, további kétezer ember pedig tanácsadásban, vagy betegútszervezésben részesült. A rendelések során a helyben tartózkodó egészségügyi asszisztens eszközös vizsgálatokat végez, mialatt az orvos, aki közben egy másik településen tartózkodik, online, valós idejű rendelésen látja el a beteget. A modern eszközök segítségével az asszisztens helyezi rá például a fonendoszkópot a páciens mellkasára, de a szív- vagy tüdőhangot az orvos is hallja saját készülékén, miközben videokapcsolaton keresztül látja a beteget. A mozgó rendelőkben lehetőség van fül- és torokvizsgálatra, egyszerűbb laborvizsgálatokra vagy digitális EKG készítésére is, az orvos pedig felírhatja a gyógyszert, kiállíthatja a beutalót, vagy szakorvoshoz küldheti a pácienst. Az eddigi ellátások során több alkalommal találtak már sürgős beavatkozást igénylő betegségeket, diagnosztizáltak többek között kétoldali tüdőgyulladást, skarlátot, előrehaladott cukorbetegséget is.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mozgó rendelők a telemedicina lehetőségeivel és a legmodernebb digitális eszközökkel pótolják a legszegényebb településeken hiányzó vagy korlátozottan elérhető egészségügyi ellátást, miközben a programban dolgozó orvosoknak nem kell több órát utazniuk a távoli helyszínekre.

A következő hónapokban a térségi központok környékén egyre nagyobb sugarú körökben bővül majd a programba bevont települések száma.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír