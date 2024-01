A Máltai Szimfónia kamionszínpad-koncertje nyerte a DoingGood – CSR Award fődíjat

Tavaly júliusban a hazánk legszegényebb településeiről érkező tehetséges fiatalok a Máltai Szeretetszolgálat adományait szállító negyventonnás kamionból kialakított színpadon léptek fel. A Waberer’s leányvállalata, a WSZL, a Volvo Hungária Kft., az Universum 8, a Carbon Group és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) a Máltai Szimfónia zenekarának különleges koncertjével a befogadás és az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet.

A negyedik DoingGood – CSR Award díjait január 16-án este a La Vida DUNA Rendezvényházban adták át. A társadalmi felelősségvállalás népszerűsítését célzó verseny shortlistjére 27 pályaművet juttatott be a zsűri, a díjazottak pedig ezen kiváló kezdeményezések nevezői, készítői közül kerültek ki. Az Universum 8, valamint a Carbon Group által nevezett kamionszínpad-koncert és annak üzenete az „Értékmentő, értékátadó tevékenységek” elnevezésű kategóriában aratott győzelmet, majd a DoingGood – CSR Award fődíjasának is kihirdették.

Július 6-án a Zsolnay Fényfesztivál nyitóestéjén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia programjában tanuló gyerekek adtak koncertet az együttműködés és az együtt haladás jelképeként a WSZL hazánkban egyedülálló módon – egy estére – átalakított Volvo kamionján Pécsett. Az összefogás célja, hogy minél többen megismerjék az idén tízéves Máltai Szimfónia programot és a nehéz helyzetben élő gyerekekből álló zenekart, és támogassák a társadalmi beilleszkedés és felzárkózás ügyét.

A koncert egyúttal azt az együttműködést is szimbolizálta, mellyel az MMSZ és partnerei a mindennapok során együtt dolgoznak a rászoruló emberekért. A WSZL 2022 óta szállítja a karitatív szervezet adományait belföldön és külföldön egyaránt. Vittek már segélyt többek között a háború elől menekülők ellátására Ukrajnába és a földrengés okozta katasztrófa után Törökországba is. A logisztikai vállalat flottájába tartozó Volvo kamion, mely a koncert idejére Varga Vince tervei alapján, Szondi György világítástervező közreműködésével, a Retextil (Thiesz Angéla) anyagaival kiegészítve alakult át pop-up színpaddá, több mint egy éve a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot megjelenítő grafikával ellátott ponyvával szállítja az adományokat. Az Örömzene öt tengelyen koncerten a közönség megismerkedhetett a felzárkózó településekről érkezett fiatalokkal, akik a magyar és cigány népzenei művek mellett klasszikus zenei műveket is előadtak.

Az Universum 8 és a Carbon Group által az együttműködésről és a koncertről készült riportfilm átadja a gyerekek és tanáraik alkotta közösség hangulatát, bepillantást enged a fellépésre való felkészülésbe, és bemutatja, honnan érkeztek a gyerekek a több száz fős közönség előtt zajló eseményre, kik ők és mit jelent számukra a Máltai Szimfónia zenei esélyteremtő program.

A díjátadó részletei és a további díjazottak ITT találhatók.

Az eseményről ITT olvashatók részletek, az Universum 8 riportfilmje pedig alább tekinthető meg:

Forrás és fotó Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír