A megbocsátás ereje a fiatalok szemével – FAVÉT Nyíregyházán

A nyíregyházi Szent Imre Gimnázium diákjai hetek óta izgatottan készültek az idei FAVÉT-re. Az intézmény kápolnája teljesen megtelt az egyházmegye oktatási intézményeiből érkezett diákokkal és pedagógusokkal. A napot Tamás Éva főigazgató köszöntője nyitotta meg, majd Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be szentmisét. Homíliájában a megbocsátás jelentőségéről szólt. (Beszéde IDE kattintva teljes egészében meghallgatható.)

A szentmise után a USpace két fiatal influenszere, Tímár Dorottya és ifj. Birher Nándor osztotta meg személyes tanúságtételét. Őszintén beszéltek a megbocsátás hétköznapi kihívásairól; a demenciával élő hozzátartozóval való együttélés tapasztalatairól; a közösségi média olykor bántó kommentjeiről; azokról a helyzetekről, amelyekben mindannyian döntést hozunk: haragot tartunk vagy megbocsátunk.

A délelőtt egyik meghatározó pontja volt a „kis misztériumjáték”, amely egy válás fájdalmas történetét mutatta be. A jelenet a gyermek szemszögéből ábrázolta, hogyan segíthet a hit feldolgozni egy töréspontot és miként vezethet el a megbocsátásig. A megrendítő előadást Mondok Szabolcs, a gimnázium 12. évfolyamos diákja rendezte.

Az ebédszünetet követően kiscsoportos beszélgetésekre került sor, melyek során a résztvevők személyesebb módon dolgozhatták fel a hallottakat és látottakat.

A nap csúcspontját a „nagy misztériumjáték” jelentette, amely egy lelki utazás volt a Szentírás történetein keresztül. A diákok három ószövetségi jelenetet dolgoztak fel: a bűnbeesést, József és testvérei konfliktusát, valamint Dávid király megtérésének történetét.

Az újszövetségi részben olyan jelenetek elevenedtek meg, mint a béna meggyógyítása, a házasságtörő asszony megmentése, Zakeus megtérése, a tékozló fiú hazatérése, valamint a keresztre feszítés és a jobb lator története.

A látványos, mégis mélyen elgondolkodtató előadás bemutatta, hogy a megbocsátás egyszerre ajándék és döntés, amely végigkíséri az emberiség történetét, és minden kor fiataljainak életét is.

A program megható záróképeként a jelen lévő papokat hívták a színpadra, hogy kifejezzék hálájukat feléjük a szolgálatukért: azért, hogy fáradhatatlanul szolgáltatják ki a szentségeke, és eszközei a bűnbocsánat közvetítésének.

Szöveg: Leiszt Máté

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír