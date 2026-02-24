A mexikói püspökök a társadalmi béke helyreállítására és imára hívnak El Mencho meggyilkolása után

Nemesio Oseguera Cervantes, ismertebb nevén El Mencho, a legrettegettebb mexikói bűnszervezet, a Jalisco Nueva Generación Kartell (CJNG) vezérének meggyilkolását követő napon, február 23-án Mexikóváros érseke, Carlos Aguiar Retes bíboros levélben fordult a papokhoz, diakónusokhoz, a szerzetesrendek tagjaihoz, a megszentelt élet intézményeihez és a világi hívőkhöz: „Tudatában vagyunk annak, hogy társadalmunk nehéz időket él át; ezért a béke üzenetét küldöm, és felhívást intézek mindenkihez, hogy váljunk a közjó munkatársaivá, előmozdítva azt az igazságosságot és társadalmi békét, amire nagy szükségünk van.”

Arra kérte őket, hogy forduljanak imádsággal az Atyaistenhez, mindenütt, ahol szolgálnak, hívják őt segítségül, „hogy visszanyerjük a társadalmi egyetértést és testvériséget. Mint zarándokegyház Mexikóban elkötelezetten munkálkodunk a békéért nemzetünk számára minden téren. Jézus, a béke mestere minden tanítványának kötelessége állandóan küzdeni a gonosz ellen”.

A mexikói püspöki konferencia közleménye

Hasonló szellemben nyilatkozott a mexikói püspöki konferencia is. A testület elnöke, Ramón Castro Castro cuernavacai püspök és a főtitkár, Héctor M. Pérez Villarreal mexikói segédpüspök által aláírt közleményben a püspöki kar közelségéről biztosította a közösséget, akiknek osztoznak aggodalmaiban és akiket óvatosságra és imádságra buzdítanak. „Lelkipásztori és testvéri lélekkel arra buzdítunk benneteket, erősítsétek meg saját és közösségeitek biztonságát, szükség esetén húzódjatok vissza otthonaitokba, és kerüljétek a szükségtelen utazásokat; mindenben kövessétek a polgári hatóságok utasításait.”

Erőszakhullám El Mencho megölése után

El Mencho február 22-i halálhíre erőszakhullámot váltott ki több mexikói államban: útlezárások, járművek felgyújtása, fosztogatások, fegyveres összecsapások kezdődtek. Jalisco, Michoacán, Guanajuato és Baja California államokban „vörös riasztást” rendeltek el, a lakosságot pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon. Manzanillo kikötője felfüggesztette a vámügyi eljárásokat, több amerikai és kanadai légitársaság pedig törölte Puerto Vallarta-i járatait.

Nem végleges adatok szerint legalább 26 halottja van az összecsapásoknak – köztük a rendfenntartó erők 17 tagja és egy várandós asszony –, valamint 27 embert tartóztattak le.

Még erősebben kell imádkozni a békéért

„Arra hívunk benneteket mint Isten népét, hogy erőteljesebben imádkozzatok a békéért, amelyre nemzetünknek oly nagy szüksége van – írják a püspökök, és pontosítják, hogy imádkozzanak „a családokban, a plébániákon, a vasárnapi szentmiséken és minden közösségben. Legyen az imádságunk bizalommal teli fohász Jézus Krisztushoz, a történelem Urához és a béke Fejedelméhez, de legyen elkötelezettség is aziránt, hogy a kiengesztelődés és a testvériség magvetői legyünk”.

Az amerikai hírszerzéssel közös akció a drogbandák (narcos) ellen

Cervantest a mexikói hadsereg ölte meg a Jalisco állambeli Tapalpában, az Egyesült Államokkal közösen vezényelt művelet keretében. Az összecsapásban a CJNG négy tagja életét vesztette, további három személy – köztük maga a vezér – a Mexikóvárosba történt légi átszállítás során hunyt el. Washington 15 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére, és kiemelt célpontja volt mind Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek, mind a Trump-adminisztrációnak. Kiiktatását jelentőségében El Chapo és El Mayo Zambada letartóztatásához hasonlítják. „Az egyik legkegyetlenebb és legvéresebb drogbáró, El Mencho megölése nagyszerű hír Mexikónak, az Egyesült Államoknak, Dél-Amerikának és az egész világnak” – mondta Christopher Landau amerikai külügyi államtitkár-helyettes, ugyanakkor kifejezte aggodalmát amiatt, ami jelenleg zajlik.

„Az Egyesült Államok hírszerzési támogatást nyújtott a mexikói kormánynak El Mencho elfogásához” – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, hozzátéve, hogy a bűnöző „elsődleges célpont volt a mexikói és az egyesült államokbeli kormány számára, mivel ő volt az egyik legnagyobb mozgatója az országunkba irányuló fentanilkereskedelemnek”. A tiltakozások megfékezésén teljes erővel dolgozó mexikói biztonsági kabinet közölte, hogy az útlezárások többségét már felszámolták, és a főbb autópályákat újra megnyitották.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Daniel Cardenas / ANADOLU / Anadolu via AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír