A mezőpetri Szent Erzsébet-ereklye története

„Fenyák Ferenc túrterebesi születésű plébános nővére keresett fel nem sokkal azután, hogy Túrterebesre kerültem. A plébános érkezésem előtt körülbelül két héttel halt meg. Nővére egy kis szelencét és egy megsárgult papírost adott át Fenyák Ferenc hagyatékából. Nincs mit kezdjenek vele, nálam bizonyára jobb helyen lesz – mondta.

Mikor megnéztem a kis ezüstszelencét, láttam, hogy apró betűkkel ez volt beleírva: „ex ossibus S. Elisabeth”, azaz Szent Erzsébet csontjából.

A megsárgult papír pedig 200 év körüli volt, egy bíboros aláírásával tanúsította az ereklye valódiságát. Meglepődtem és megörültem, hiszen Szent Erzsébet szülőfalumnak, Mezőpetrinek a védőszentje.

Gyermekkoromban mindig csodálattal néztem az oltárképet, Orlay Petrics Soma, Petőfi barátjának festményét. Ezen Szent Erzsébet kilép a várból, és kenyeret oszt a jelen levő szegényeknek. Ez a dolog, és az, hogy a szülőfalu templomával együtt mindig is ott van az ember szívében, bárhová is kerüljön, késztetett arra, hogy ezt az ereklyét odaajándékozzam. Igaz, hogy miután megkaptam, eltettem a szekrénybe, szinte meg is feledkeztem róla. Költözéskor előkerült, de az új helyen, Szatmárnémetiben újból csak a szekrényben kötött ki.

Amikor a plébánia átköltözött egy felújított épületbe, megint a kezembe került. Kissé elszégyelltem magam, hogy ilyen hányatott sorsot szántam ennek az ereklyének. Ekkor határoztam el, hogy méltó helye lenne Mezőpetriben, a szülőfalumban. Elvittem hát és átadtam Barta Barnabás plébánosnak. Örömmel fogadta. Vett egy ereklyetartót, és elhelyezte benne.

Advent első vasárnapján került sor az ünnepélyes elhelyezésre a templomban. Kiemelkedő helyre került, a tabernákulum fölé, az oltárkép elé. Legyen mindig példakép az isten- és emberszeretetben.”

Az írás nyomtatásban a Vasárnap 2022/51-es számában olvasható.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Mezőpetri Szent Erzsébet-plébánia



