A mi erőnk Istentől jön – Két papot szenteltek Gyulafehérváron

A papszentelési ünnepi liturgián a főpásztorral együtt imádkozott Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök mellett a Lövétéről származó Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát, a központi papság és az egyházmegye papságának ünnepre összegyűlt közössége.

Szép számban érkeztek zarándokok Gyulafehérvárra a szentelendők egyházközségeiből; a papszentelésre érkezett a főegyházmegyei ministránstábor 110 résztvevője is, 36 plébánia képviseletében.

A papságra jelölteket András István rektor szólította és mutatta be.

Homíliájában Kovács Gergely érsek hangsúlyozta:

a kereszténység történetének legnagyobb fordulatai mindig térden kezdődtek.

Egy pap számára értékes ajándék a tehetség, a szervezőkészség, a jó szónoki adottság, a jó kommunikáció, de egyik sem tart meg évtizedeken át, és ez talán az egyik legmélyebb papi tapasztalat.

Nem az számít, hogy mennyire vagyunk tehetségesek, hogy mennyi erőnk van, hanem az, hogy ki áll mellettünk.

Csak az a pap marad hűséges, aki napról napra újra és újra megengedi Krisztusnak, hogy erőt öntsön belé.

A mi erőnk Istentől jön – emelte ki a főpásztor.

A szentmise végén az érsek átnyújtotta az újmisés papoknak a szentelési iratok mellett az első állomáshelyekre szóló kinevezéseiket: Csibi Levente Nagyszebenben, Lázár Hunor Imre pedig Gyergyóalfaluban lesz segédlelkész augusztustól.

Két Rómából hazatért fiatal pap is a szentmise végén kapta meg kinevezését: Márton Ottó a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián, Simon Sándor pedig a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Magyar Kurír