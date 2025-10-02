A mikrobáktól az influenszerekig – Nagy sikerrel zárult a Kutatók Éjszakája a Pázmány BTK-n

A kar különböző tanszékei és kutatóműhelyei interaktív előadásokkal, beszélgetésekkel és bemutatókkal tették élményszerűvé a tudományos világot, amelynek kapuit ezúttal is szélesre nyitották a nagyközönség előtt.

Az esemény iránt hatalmas volt az érdeklődés: közel háromszázan látogattak el a programokra, ezzel is bizonyítva, hogy a bölcsészettudományokhoz kapcsolódó kutatások és témák egyre inkább vonzzák a közönséget.

Budapesten a Kutatók Éjszakája során számos izgalmas és sokrétű program várta az érdeklődőket, amelyek közül néhány kiemelkedően nagy közönséget vonzott. A legnépszerűbb programpontok között szerepelt a távol-keleti üzleti kultúra és kommunikáció kérdéskörével foglalkozó előadássorozat, amely a japán, kínai és indiai üzleti világ különleges szokásait és etikettjét mutatta be. Szintén sokakat érdekelt az Influenszerek és politika című kerekasztal-beszélgetés, amely során a résztvevők olyan kérdéseket boncolgattak, mint hogy kik is valójában az influenszerek, mit keresnek a politikában, mennyire vehetők komolyan az általuk megfogalmazott állítások, és vajon a politikának kell-e velük számolnia. A fentiek mellett nagy figyelem kísérte a Pázmány Szlavisztikai Műhelyének rendezvényét is, amely a szláv kultúra sokszínű világát hozta közelebb a közönséghez.

Az est egyik kiemelt programja azonban kétségkívül a Kutató Hallgatók Éjszakája volt, amely egyedülálló lehetőséget biztosított a fiatal kutatók számára, hogy szélesebb közönség előtt mutassák be tudományos eredményeiket. Az eseményen a legutóbbi Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatói tartottak előadásokat, három szekcióban, egészen késő estig. A bemutatott témák sokszínűsége lenyűgözte a hallgatóságot: a programban szerepelt például a politikai és vizuális kommunikáció Kínában, a roma fiatalok továbbtanulási motivációi, David Lynch filmjeinek pszichoanalitikus olvasata, az incelek világának társadalmi háttere, de szó esett a német–orosz kapcsolatokról a gázvásárlás területén, dél-amerikai magyar papok életútjáról és Annie Ernaux irodalmi munkásságáról is. A konferencia nemcsak a hallgatói kutatásokat hozta közelebb a közönséghez, hanem párbeszédre is ösztönözte a résztvevőket: kérdések, viták és közös gondolkodás kísérték az előadásokat.

Mindeközben Esztergomban is sokakat vonzottak a Pázmány BTK helyi programjai. A Vitéz János Tanárképző Központ épülete élettel telt meg a Kutatók Éjszakáján: kísérletek, játékok, ritmus- és mesefoglalkozások, valamint művészeti élmények vártak minden korosztályt. A gyerekek betekintést nyerhettek a mikrobák rejtett világába, környezetvédelmi játékokat próbálhattak ki, és közösen kísérletezhettek az egyetem hallgatóival. A felnőttek számára szórakoztató ritmusjátékok és élőszavas mesemondás kínált különleges élményt. Az est fénypontja Partos Nagy Eszter A felhőkön túl című kiállításának megnyitója volt, amelyet Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője nyitott meg.

Az esztergomi programok egyszerre szóltak a kicsiknek és a nagyoknak, különlegességük pedig éppen abban rejlett, hogy a tudomány és a művészet közösen mutatta be világunk sokszínűségét.

A Pázmány BTK budapesti és esztergomi programjai idén is bebizonyították, hogy a bölcsészet és a társadalomtudomány képes közel hozni a tudomány élményét minden korosztályhoz.

Forrás és fotó: PPKE BTK

