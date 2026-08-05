A múlt és a jelen összeér – 800 éves Nemesbőd

Hazai – 2026. augusztus 5., szerda | 9:47
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Nemesbőd első írásos említése 800 éves. A Vas megyei település kétnapos jubileumi ünnepet tartott, melynek keretében július 31-én Székely János szombathelyi megyéspüspök áldotta meg az évforduló alkalmából készült emléktáblát.

Nemrég ünnepelte Vát község is első írásos említésének 800. évfordulóját. Ugyanabban az oklevélben olvashatjuk Nemesbőd település nevét is, még Bődként.

Mint azt Zágorhidi Czigány Balázs történész az ünnepségen elmondta, a szó nemzetségi elöljárót jelent. Feltételezhető, hogy a Szombathely körüli királyi udvar népei élhettek itt. A nemes előtag pedig arra utal, hogy itt olyan köznemesi közösség élt, akik saját földjeiken dolgoztak, nem tartoztak földesúr alá.

Az ünnepség a templomban vette kezdetét, ahol levetítették a falu templomáról szóló kisfilmet is, amely a Szombathelyi Egyházmegye és a Szombathelyi Televízió együttműködésében készült. Az évforduló alkalmából a Kossuth rádióban ezen a napon a nemesbődi Szent Mihály-templom harangja szólalt meg délben.

A vetítés után a Sárvári Vonósok koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. Az évfordulóra emléktábla is készült, amelyet a templom oldalán helyeztek el, és Székely János megyéspüspök áldotta meg.

A közösségi házban helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás, míg az udvaron szabadtéri tárlaton mutatják be a falu értékeit. Zsizsik Katalin polgármester köszöntőjében elmondta: azért ünnepelhet ma a falu, mert minden történelmi viszontagság és nehézség ellenére voltak olyan családok, melyek hittek a jövőben, és az egyéni érdekük helyett sokszor fontosabbnak tartották a közösséget. Ez a nap tisztelet az ősök előtt – fogalmazott a polgármester.

A településnek Kondra Bálint, a Vas megyei önkormányzat alelnöke adott át emléklapot az évforduló kapcsán.

Forrás, fotó és videó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #egyháztörténet #jubileum

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