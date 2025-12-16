A munkácsi egyházmegyei karitász a szociális konyhák támogatására gyűjt

Külhoni – 2025. december 16., kedd | 12:38
9

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány igazgatója, Fehér Ferenc levélben fordult a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye képviselőihez és a hívekhez, melyben bemutatta a helyi karitász egyik tevékenységét, a szociális konyhák működtetését.

A munkácsi egyházmegye területén 14 ilyen intézmény működik, amelyek egész éven át naponta 1170 rászorulót látnak el meleg ebéddel, köztük 355 gyermeket.

A levélben Fehér Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy az intézmények működtetése egyre nagyobb kihívást jelent, fenntartásuk egyre nehezebb. Az ingyenkonyhák fenntartása eddig nagyrészt külföldi adományozóknak köszönhetően valósult meg. Az igazgató arra kért mindenkit, hogy támogassa a karitász ingyenkonyháinak működését.

Egyházmegyei gyűjtést az ingyenkonyhák megsegítésére évente egyszer tartanak, novemberben, Árpád-házi Szent Erzsébet, a szegények védőszentje emléknapján. Az ingyenkonyhák működtetéséhez azonban rendszeres támogatásra van szükség.

„Isten áldja meg mindazokat, akik adományoznak a szegények szükségleteire, és mindazokat, akik meghallják ezt a felhívást az irgalmasságra!” – írja Fehér Ferenc.

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyei Karitász bankszámlaadatai az adományok átutalásához:

Számlaszám: UA043223130000026003000016827

Kedvezményezett neve: ЗОБФ «Карітас Святого Мартіна»

Adószám / céges azonosító: 25443514

Bank: «Укрексімбанк»

Bank adószáma: 00032112

SWIFT-kód: EXBSUAUX

Közlemény (amit az utalás megjegyzésébe kell írni): «Благодійна пожертва на соціальні їдальні».

Ezenkívül a híveknek és a jótevőknek lehetőségük van közvetlenül is támogatni a helyi karitászokat. A segítségnyújtás történhet akár élelmiszer-adomány formájában vagy más módon, például különböző szolgáltatások felajánlásával.

További információ:

Tel.: +380-50-668-2713
E-mail: munkacs@caritas-transcarpathia.com
Honlap: www.caritas-transcarpathia.com

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

#Katolikus Karitász #szegénység #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

BeregszászGálocsGyertyánligetHomokAz izsnyétei iskola adományaKoncházaMunkácsTécsőÚjlak
Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató