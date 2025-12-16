A munkácsi egyházmegyei karitász a szociális konyhák támogatására gyűjt

A munkácsi egyházmegye területén 14 ilyen intézmény működik, amelyek egész éven át naponta 1170 rászorulót látnak el meleg ebéddel, köztük 355 gyermeket.

A levélben Fehér Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy az intézmények működtetése egyre nagyobb kihívást jelent, fenntartásuk egyre nehezebb. Az ingyenkonyhák fenntartása eddig nagyrészt külföldi adományozóknak köszönhetően valósult meg. Az igazgató arra kért mindenkit, hogy támogassa a karitász ingyenkonyháinak működését.

Egyházmegyei gyűjtést az ingyenkonyhák megsegítésére évente egyszer tartanak, novemberben, Árpád-házi Szent Erzsébet, a szegények védőszentje emléknapján. Az ingyenkonyhák működtetéséhez azonban rendszeres támogatásra van szükség.

„Isten áldja meg mindazokat, akik adományoznak a szegények szükségleteire, és mindazokat, akik meghallják ezt a felhívást az irgalmasságra!” – írja Fehér Ferenc.

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyei Karitász bankszámlaadatai az adományok átutalásához: Számlaszám: UA043223130000026003000016827 Kedvezményezett neve: ЗОБФ «Карітас Святого Мартіна» Adószám / céges azonosító: 25443514 Bank: «Укрексімбанк» Bank adószáma: 00032112 SWIFT-kód: EXBSUAUX Közlemény (amit az utalás megjegyzésébe kell írni): «Благодійна пожертва на соціальні їдальні».

Ezenkívül a híveknek és a jótevőknek lehetőségük van közvetlenül is támogatni a helyi karitászokat. A segítségnyújtás történhet akár élelmiszer-adomány formájában vagy más módon, például különböző szolgáltatások felajánlásával.

További információ:

Tel.: +380-50-668-2713

E-mail: munkacs@caritas-transcarpathia.com

Honlap: www.caritas-transcarpathia.com

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír