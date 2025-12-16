A munkácsi egyházmegyei karitász a szociális konyhák támogatására gyűjt

A munkácsi egyházmegye területén 14 ilyen intézmény működik, amelyek egész éven át naponta 1170 rászorulót látnak el meleg ebéddel, köztük 355 gyermeket.
A levélben Fehér Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy az intézmények működtetése egyre nagyobb kihívást jelent, fenntartásuk egyre nehezebb. Az ingyenkonyhák fenntartása eddig nagyrészt külföldi adományozóknak köszönhetően valósult meg. Az igazgató arra kért mindenkit, hogy támogassa a karitász ingyenkonyháinak működését.
Egyházmegyei gyűjtést az ingyenkonyhák megsegítésére évente egyszer tartanak, novemberben, Árpád-házi Szent Erzsébet, a szegények védőszentje emléknapján. Az ingyenkonyhák működtetéséhez azonban rendszeres támogatásra van szükség.
„Isten áldja meg mindazokat, akik adományoznak a szegények szükségleteire, és mindazokat, akik meghallják ezt a felhívást az irgalmasságra!” – írja Fehér Ferenc.
A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyei Karitász bankszámlaadatai az adományok átutalásához:
Számlaszám: UA043223130000026003000016827
Kedvezményezett neve: ЗОБФ «Карітас Святого Мартіна»
Adószám / céges azonosító: 25443514
Bank: «Укрексімбанк»
Bank adószáma: 00032112
SWIFT-kód: EXBSUAUX
Közlemény (amit az utalás megjegyzésébe kell írni): «Благодійна пожертва на соціальні їдальні».
Ezenkívül a híveknek és a jótevőknek lehetőségük van közvetlenül is támogatni a helyi karitászokat. A segítségnyújtás történhet akár élelmiszer-adomány formájában vagy más módon, például különböző szolgáltatások felajánlásával.
További információ:
Tel.: +380-50-668-2713
E-mail: munkacs@caritas-transcarpathia.com
Honlap: www.caritas-transcarpathia.com
Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria