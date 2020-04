A nagyhéten is szolgálatban volt a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitásznak át kellett alakítania a segítségnyújtást és a feladatellátást a központjaiban, a szociális intézményekben és a plébániai önkéntes csoportokban is. Számos településén az önkéntesek segítenek a bevásárlásban és a receptek kiváltásában az időseknek. A kiszállításba is besegítenek több olyan önkormányzatnak, amelyek tisztítószer- és tartósélelmiszer-támogatást adnak. Az egyik legnagyobb kihívás most a munkatársak és önkéntesek védelme mellett a gyarapodó feladatok ellátása. Fontos teendő az idősebb önkéntesek kiváltása is és a fiatalok bevonása a szeretetszolgálatba.

Kiemelten fontosnak tartják az idősek támogatását és védelmét a jelenlegi, koronavírus okozta helyzetben és nagy figyelmet fordítanak meglévő feladataik mellett az otthonukban tartózkodó idősek, betegek és az idősotthonokban élők speciális segítésére is.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász igazgatóhelyettese Szíjártó Lászlóval, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatójával több idős otthonba és szociális intézménybe látogatott el április 9-én, nagycsütörtökön. Immunerősítő készítményeket, vitaminokat, gyümölcsöt, fertőtlenítőszereket, szájmaszkokat és gumikesztyűket vittek a lakók és a dolgozók ellátása, védelme érdekében. A hévízi Szent Lukács Idősotthon mellett a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézményének több telephelye számára is vittek adományokat, melyeket Nyírlakon adtak át.

Az acsádi idősotthonba pedig a Béres Alapítvány által felajánlott Béres cseppeket és Karitász által vásárolt tisztítószereket vitték el. A három intézmény számára összesen közel másfél millió forint értékű fertőtlenítő eszközt, élelmiszert és vitamint tartalmazó adományt adtak át ezúttal. Nagy segítséget jelentenek az ilyen jellegű támogatások, hiszen nagyon nehéz beszerezni a járványügyi védekezéshez szükséges eszközöket a készlethiány és a megnövekedett árak miatt.

A mostani időszakban nagy szükség van a támogatásokra is, mivel egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe, így akinek lehetősége van, támogathatja a szervezet munkáját a www.karitasz.hu oldalon. A 1357-es közös adományvonalon pedig 500 forinttal lehet segíteni a hat nagy karitatív szervezet vészhelyzeti tevékenységét.

Forrás és fotó: Molnár Krisztina/Katolikus Karitász

Magyar Kurír