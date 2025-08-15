A nicaraguai kormány kisajátított egy szerzetesrend által fenntartott iskolát Jinotepében

Az oktatási intézmény 40 éve működött. Az EFE spanyol hírügynökség szerint Murillo azzal vádolta a nővéreket, hogy „bűncselekményekben” vettek részt a 2018-as tüntetések során: az iskolában sandinisták támogatóit „kínozták és ölték meg” a kormányellenes tüntetések során. Murillo azt is bejelentette, hogy az iskolát Bismarck Martínez Oktatási Központra nevezik át, egy olyan sandinista aktivista tiszteletére, akit a tüntetések során öltek meg.

A nővérek tevékenysége

A független Despacho 505 hírportál szerint Martha Patricia Molina kutató elítélte a kormány intézkedését, azzal vádolva Murillót, hogy megrágalmazta a szerzetesrendet. Megjegyezte, hogy a Szent József-nővérek, akik 1915 februárjában érkeztek Nicaraguába, mindig is elkötelezettek voltak a fiúk és lányok keresztény és humanista értékekre való nevelése mellett, amelyek az emberek iránti szereteten és a jótékonyság gyakorlásán alapulnak.

Az Egyesült Államok elítéli az intézkedést

Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának nyugati féltekével foglalkozó irodája elítélte a kisajátítást. Az X (korábban Twitter) oldalon közzétett véleményben úgy fogalmaztak, ez további bizonyíték arra, hogy a „Murillo–Ortega-diktatúra kegyetlensége nem ismer határokat”.

Ez nem az első alkalom, hogy a nicaraguai kormány szerzetesrend vagy a katolikus egyház vagyonát foglalta le. Januárban a rezsim két egyházi tulajdonú épületet sajátított ki: a matagalpai egyházmegyében található San Luis Gonzaga-szemináriumot és a La Cartuja lelkigyakorlatos központot. Számos püspök és pap letartóztatására és kiutasítására került sor, betiltották a vallási tevékenységeket és körmeneteket.

