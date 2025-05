A női szerzetes-elöljárók konferenciája elnökének gratulációja az új pápa megválasztása után

Németh Emma SSS levelét szerkesztve közöljük.

Excellenciás és Főtisztelendő Nuncius úr!

Nagy örömmel és Istennek Egyházához való hűsége iránti hálával a szívemben értesültem XIV. Leó pápa megválasztásáról, amihez a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája és saját közösségem, a Szociális Testvérek Társasága nevében tisztelettel és szeretettel gratulálok.

A húsvét békeüzenetét meghirdető és Ferenc pápa nyomdokaiba lépő új pápa minden bizonnyal a pompeji Madonna ajándéka is az Egyháznak.

Már a névválasztása is sokat jelent számunkra, szociális testvérek számára, hiszen elődje, XIII. Leó Rerum novarum című enciklikája és a Szentlélekről szóló két enciklikája inspirálta társaságunk 100 évvel ezelőtti megalakulását. Az is ajándék, hogy Pacelli bíboroshoz, azaz XII. Piusz pápához hasonlóan ő is járt már korábban Magyarországon.

A Szűzanya oltalma kísérje az új pápát! Vezesse őt a Szentlélek Úristen, hogy „jóvoltából azt, ami előtte kedves, óhajtsa és végre is hajtsa” – ahogy ezt mi, szociális testvérek naponta a déli imában imádkozzuk a mindenkori pápáért.

Budapest, 2025. május 9.

Tisztelettel köszönti,

Németh Emma SSS,

a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke

