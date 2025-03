A nők imája világ- és egyházmozgató erő – A keresztény nők világimanapjához csatlakoztak Kolozsváron

A nők világimanapja több fontos dologra hívja fel a figyelmet:

a nők felekezetek feletti összefogása erő; a nők imája világ- és egyházmozgató erő; a nők teremtett és tanult belső forrásaikat használva bölcsességet és békét sugároznak.

Március 7-én a Cook-szigeteki keresztény nők által előkészített imanapi liturgia szerint imádkoztak és ünnepeltek Kolozsváron. (A Cook-szigetek egy, a Csendes-óceán déli részén, Amerikai Szamoa és Francia Polinézia között elhelyezkedő szigetcsoport.) „Egy napra, egy imaóra idejére megálltunk és a magunk dolgaira figyeltünk, ugyanakkor kinyitottunk a fülünket és szívünket a Föld más tájain élő sorstársaink nehézségeire és örömeire” – olvasható a Kolozsvári Katolikus Nőszövetség beszámolójában.

Ahogyan Jobbágy Júlia unitárius lelkész igehirdetése elején megfogalmazta: „A nők ereje a századok hagyománya, életberendezése nyomán ritkán nyilvánul meg a hadak, a tömegek élén álló, hangos vezérség formájában – bár a kivételes Jeanne D’Arcra szentként emlékezünk, mert serege élén rendbe hozta, amit sokan előtte elrontottak. És mégis,

a részletek rendezettsége, összesimogatása, a hétköznapok szervezése, a béke napjainak eligazítása a nők erejéből való. A sokszor név, említés nélkül munkálkodó nők bölcsessége az összetartó erő, még ha a templom építésének krónikája az építőket, építtetőket örökíti is meg.

A Cook-szigetek lakói anyanyelvük, a maori helyett angolul tanultak, régen a kulturális fölény vélt magasából még tiltották, gúnyolták is a bennszülöttek nyelvét. A paradicsomi szigetek őslakóinak gyermekei pedig nem is értették, hagyományos földműves foglalkozásaikat miért ne végezhetnék anyanyelvükön. Azóta a helyzet ott is változott, a világimanap jelképéül szolgáló festményt anya és lánya készíthette, ők anyák, és hivatásukra büszke nők.

Az imanapon Jobbágy Júlia hangsúlyozta: nemzetközi nőnap (március 8.) kapcsán érdemes tudatosítani, hogy

a nőknek is fontos helyük van az Egyházban: szükség van a női erőre, még akkor is, ha ezt még nem tanultuk meg szóval, biztatással, elismeréssel kifejezni.

Forrás: Kolozsvári Katolikus Nőszövetség/Romkat.ro

Fotó: Ferencz Emese, Jobbágy Júlia, Bodó Márta

