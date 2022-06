A növekedést Isten adja – Átadták a debreceni Szent József általános iskola felújított épületét

Az esemény kezdetén Bódis Zoltán intézményvezető köszöntötte a megjelent vendégeket, és köszönetét fejezte ki az iskolának nyújtott segítségükért Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek; Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspöknek; Krakomperger Zoltán helynöknek, plébánosnak; Törő András püspöki irodaigazgatónak; Géczi M. Erzsébet nővérnek, a Boldogasszony Iskolanővérek képviselőjének.

Külön üdvözölte az ünnepség díszvendégeit: Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát; Pósán Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét; Papp Lászlót, Debrecen polgármesterét; Harsányi Endrét, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét; Némethné Székely Juliannát és Türk Lászlót, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) főigazgatóit; a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőit; Béres Nándor gazdasági igazgatót; Ágoston László tervezőt; Tóth Norbertet, a kivitelező képviselőjét; Péter Szabolcs építésvezetőt; Sztupa András műszaki ellenőrt, valamint az intézmény tanítóit és alsó tagozatos tanulóit.

Az ünnepségen beszédet mondott Soltész Miklós államtitkár, Pósán László képviselő és Papp László polgármester.

A jelenben, de a jövőért dolgozunk. Amikor gyermekeket tanítunk, a jövőt építjük – fogalmazott Palánki Ferenc megyéspüspök, utalva az egyházmegyei beruházásokra, kiemelve az összefogás fontosságát. Szent Pált idézte, aki az evangélium terjedéséről azt mondta: „Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést az Isten adta” (1Kor 3,6). „A Szent József Gimnáziumot Nándor püspök alapította, én öntözöm, fejlesztem, de a növekedést Isten adja. Ezzel a meggyőződéssel építkezünk és fejlesztjük, bővítjük intézményeinket” – fogalmazott a főpásztor.

Ezután ismét a Szentírásra utalt: Szent József tanúja volt annak, hogyan növekedett fel az Istenember. Segítette, gondozta, nevelgette, tanítgatta. Ennek az iskolának, az itt tanulóknak a fejlődését is Szent József oltalmába kell ajánlani, és akkor biztosítva van a jövőjük.

A debreceni iskola 2012-ben még csak középiskolaként működött, akkor 222 növendéke volt; most 860, de már van általános iskola és óvoda is, és a remények szerint idén ősszel átadják a Megtestesülés-templom melletti óvodát is.

Palánki Ferenc püspök ezután utalt a napokban zajlott papi lelkigyakorlatra, amelynek lelkivezetője Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök volt, aki Jézus örömeiről is beszélt. Az Úr egyik öröme az volt, hogy tanítványai vannak. Nekünk is az az örömünk, hogy tanítványaink vannak, és ez kell hogy lelkesítsen bennünket is – hangsúlyozta Palánki Ferenc püspök.

A főpásztor a debreceni intézményt érintő beruházásokról szólva elmondta, 2016-ban állami forrásból megépült a sportcsarnok és nyolc tanterem, a debrecen-józsai óvodához a várostól több mint 100 millió forintot kapott az egyházmegye, továbbá egyházmegyei forrásból is bővítik iskoláikat. Köszönetet mondott a kormánynak és a város vezetésének, hogy támogatják az egyházmegyét ebben a munkában, mert közös a cél: hirdetjük az evangéliumot, azt, hogy van értelme az életnek, hogy az élet nem pusztán csak az e világi idő, hanem Isten kegyelméből és szándéka szerint örök.

Ezt követően Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az intézményt, majd az ünnepélyes szalagátvágás következett.

Az ünnepség végén Bódis Zoltán röviden bemutatta az iskolát, és bejárására invitálta a vendégeket. 1996-os létrejötte óta a Szent József-iskola sokat változott, újabb épületekkel gyarapodott, új képzési formáknak adott helyet, az óvodától a középiskoláig. „Egy valami azonban nem változott, mégpedig iskolánk hitvallása: a hozzánk járó diákok számára teremtsük meg az otthonosság érzését, érezzék úgy, hogy megkapják a figyelmet, a törődést, ami éltet és megerősít a legnehezebb pillanatokban is. Hiszünk abban, hogy a tanulás élmény, a tudás megszerzése – különösen az általános iskolában – akár játék is lehet” – fogalmazott az intézményvezető.

Az ünnepségen műsorukkal közreműködtek az intézmény tanulói, az iskola kórusa és a művészeti iskola tanárai.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír