A nyár is hozzátartozik a papképzéshez – Lezárult a tanév az egri szemináriumokban

Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora az ünnepségen mondott beszédében rámutatott, hogy a szeminárium az a hely, ahol az imádság, az önnevelés és elmélkedés által mindent megtesznek azért, hogy az évek során a hivatás magjából kialakuljon a növendékekben a papi hivatás. Mint mondta, fontosak a tudományok, de

a papok sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy másoknak csak az átelmélkedett szemlélődésben életté váltott igazságokat tudják továbbadni.

A rektor felidézte az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit. Ezek közül kiemelte a Szent János Ház felújítását és a csíksomlyói zarándoklatot, amely során a kispapok találkoztak a gyulafehérvári főegyházmegye papnövendékeivel és tanáraival. Örömét fejezte ki, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán a következő tanévtől Racs Csaba a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológia Kar Ószövetségi Tanszékének vezetője lesz. A tanulmányi előremenetelt tekintve Fodor Andrást és Osztie Gergelyt emelte ki, akik kitűnő eredménnyel zárták az évet.

A rektor elmondta továbbá, hogy a 2025/26-os tanévben a Hittudományi Főiskolának száz beiratkozott hallgatója volt. Katekéta alapszakon tízen, hittanár-nevelő mesterszakon kilencen, a két féléves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18-an kapnak idén diplomát. Sikeresnek mondható a kántorképzés elindítása, idén öten szereztek kántori diplomát, a következő évben hét hallgató kezdi meg a kántorképzést. Dolhai Lajos ezt követően arról beszélt, hogy a pappá formálódás nem fejeződik be a Te Deum napján: a nyár is hozzátartozik a papképzéshez. Felhívta a figyelmet a plébániai gyakorlatra, a hittantáborokra, és arra, hogy

a papnövendékeknek saját egyházközségben is küldetésük, hogy tanúságot tegyenek hitükről és Istennek szentelt életformájukról.

Ünnepi beszéde végén a rektor átadta a diplomát Łukasz Bernard Urych diakónusnak, aki június 20-án részesül az egyházi rend szentségében. Arra bátorította őt és minden papnövendéket, hogy ne legyen bennük félelem a papi szolgálat megkezdése előtt. Az Úr segít és erőt ad a Szentlélek által a szolgálat végzéséhez és nem ad olyan megpróbáltatásokat, amit ne tudnának elviselni.

Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egri érsek Te Deumon adott hálát a két szeminárium, az Egri Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért.

Ünnepi beszédében a főpásztor a hivatások mélységéről szólva hangsúlyozta, minden hivatásban ott van az Isten és az ember együttműködése. Isten hív mindannyiunkat valamilyen szolgálatra. Ezt a hívó szót fel kell ismernie mindenkinek, és rá kell jönnünk arra, hogyan tudjuk saját magunk és mások javát szolgálni. A papi hivatásban ez másképp történik, hiszen ahogy Jézus is mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.”

Ternyák Csaba úgy fogalmazott:

Abban a világban, amikor kevesen hisznek, kevesen járnak templomba, mi meghallottuk a papi hivatásra szóló meghívást.

A mi szívünk mélyén van érzékenység, nyitottság, Isten felé irányuló keresés. Nem mi kezdeményezünk, mi csak együttműködünk Istennel. Kell a döntésünk, hogy ki tudjuk mondani, elhatározni, hogy Istent akarjuk szolgálni. Az Isten a gyengeségünkkel együtt fogad el bennünket.

A Tridenti Zsinat által megalkotott egységes papképzés helye, a szeminárium a legjobb hely, ahol fel lehet készülni a papi hivatásra.

Minden tudománynál fontosabb az imádság által megvalósuló szoros, mély, élő istenkapcsolat.

Erre a szoros istenkapcsolatra, valamint arra biztatta a jelenlévőket, hogy nyitott szívvel vegyék észre a mindennapok apró örömeit, csodáit, ami segít a nehézségek idején is hűségesen megmaradni Isten szolgálatában.

Június 20-án az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek Łukasz Bernard Urych diakónust pappá, Osztie Balázs és Jan Marek Bryska papnövendékeket pedig diakónussá szenteli. Mindhárman az egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékei.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Kissné Vanyó Boglárka, Federics Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír