A nyáron elhunyt Pásztor Károly atyáról neveztek el utcát Máriapócson

Az eseményen Palánki Ferenc püspök mellett köszöntőbeszédet mondott Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Simon Miklós országgyűlési képviselő; Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere, valamint Lengyelné Pásztor Márta, Pásztor Károly unokahúga.

Sokan vettek részt az ünnepi eseményen, görög és római katolikus lelkipásztorok, valamint Pásztor Károly atya szolgálati helyeiről is érkeztek barátok és a közösségek hívei.

Pásztor Károly (1931–2024) nyugdíjas éveinek utolsó szakaszát, több mint tíz évet aktív lelkipásztorkodással töltött Máriapócson. Papp Bertalan, a város polgármestere nagyon közel állt hozzá, sok személyes élményt őriz róla emlékezetében.

Az ünnepi eseményen a polgármester elmondta: amikor a képviselő-testület támogatta a javaslatot, hogy Károly atyáról utcát nevezzenek el, három kérdést kellett saját magának is megválaszolnia: Miért ő, miért most, és miért Máriapócson?

Azért Károly atya, mert ő azok közé tartozik, akik maradandót alkottak a közösségükben, és személyes, tanúságtevő kisugárzásuk megmarad az emberek emlékezetében. Azért most, mert ezekben az időkben, amikor a kereszténységet Európában is két lábbal tiporják, különösen fontos, hogy ezzel a kezdeményezéssel is megmutassák és felvállalják a hitüket. Miért Máriapócson?

Máriapócs a Szűzanya közelségével Károly atya otthona volt élete utolsó szakaszában.

A plébános erről a különleges lehetőségről mindig is hálásan beszélt.

A városnak fontos, hogy megemlékezzen a hívek lelkében maradandót alkotókról, és nem Pásztor Károly atya az első pap, akiről utcát neveztek el. A polgármester elmondta, hogy közel három évtizede viseli a város egyik utcája Bacsóka Pál görögkatolikus pap nevét, akinek tanúságtevő életét szintén sokak szíve őrzi.

Simon Miklós országgyűlési képviselő a saját válaszait is megosztotta a polgármester kérdéseire.

Elmondta, hogy Pásztor Károly atya életét Isten és a közösség szolgálatának szentelte, példát mutatott és adott; a képviselő biztatta az önkormányzatokat, hogy bátran kövessék Máriapócs példáját. Rámutatott: idén két különleges római katolikus pap távozott a térség közösségeiből: mindkettejük halála nagy űrt hagyott maga után, a hívek sokat köszönhettek nekik.

Lengyelné Pásztor Márta, Pásztor Károly atya rokona a család nevében mondott köszönetet a kezdeményezésért. Kifejezte: nagy megtiszteltetés számukra, hogy a halála után alig két hónappal utcát neveznek el róla. Megköszönte a hívek, a lelkipásztorok, püspökök Károly atya iránti szeretetét, figyelmességét és a betegsége során tanúsított aggódásukat is.

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök örömmel üdvözölte a kezdeményezést.

Egy papról elnevezett utca nagyon szépen kifejezi a lelkipásztori élet üzenetét. Mint ahogyan a Pásztor Károly utca két utat köt össze, úgy a pap – így Károly atya is – egész életében azon fáradozik, hogy a földi élet útjáról az örök élet útjára elvezessen bennünket.

A néhai plébános sokaknak volt példaképe, vigasztalója. Szocska A. Ábel püspök a kilencvenes években Máriapócson szolgált, és a szerzetes atyákkal gyakran átlátogattak Pócspetribe. Egyik alkalommal Károly atya éppen ügyintézés után sietett hazafelé az önkormányzattól. Ábel püspök rácsodálkozott a személyére, arra, ahogyan viselkedett, és nagyon mély hatást gyakorolt rá. Megfogalmazta,

ő is olyan lelkipásztor szeretne lenni, mint Károly atya, példája mindig előtte lesz.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a közelmúltban, október 4-én ünnepelt Assisi Szent Ferencről beszélt, akiről azt olvasta, hogy

a talpától a feje tetejéig nem volt nagy termetű, de onnan fölfelé a nagysága felért az égig.

Pásztor Károly atya hasonlóan alacsony termetű, nagyszerű ember, nagylelkű, nyitott szívű, mélységes szeretettel átitatott igazi pap volt, aki mindannyiunk példaképe – fogalmazott a főpásztor.

„Feladatunk, hogy nagylelkűek legyünk, összekössük az eget a földdel. Szent Ágoston így fogalmazott: »Veletek vagyok, keresztény, értetek vagyok püspök.« Károly atya így élte meg a papságát: »Veletek vagyok, keresztény, értetek vagyok pap, értetek adom az életemet Krisztusnak, hogy titeket hozzá tudjalak vezetni«” – fogalmazott Palánki ferenc püspök, és megköszönte a polgármesternek, a képviselő-testületnek, hogy igazi példaképet állítanak az emberek elé.

„Példaképeink a szentek. Törekedjünk arra, hogy olyanok legyünk, mint ők, vagyis amilyennek nekünk lennünk kell Isten terve szerint, mert mindannyian életszentségre vagyunk hivatva. Nincs más lehetőségünk. Vagy szentek leszünk, vagy elkárhozunk.

Hiszem, hogy nagylelkűsége, szeretete jutalmául Károly atya is eljutott a mennyországba, szent lett, és segít nekünk, imádkozik értünk, hogy mi is meg tudjuk valósítani Isten tervét az életünkben” – zárta gondolatait a megyéspüspök, majd megáldotta a táblát és a Pásztor Károly utcát.

Közös énekléssel, imádsággal ért véget az ünnepség.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír