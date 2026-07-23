A nyugállományba vonuló Jakab Gábor plébánost köszöntötték hívei Kolozsváron

Barátai és hívei ezekben a napokban folyamatosan biztosítják imádságukról és szeretetüktől a meggyengült egészségi állapotú lelkipásztort. Jakab Gábor Farkaslakán született, 1938. július 17-én. 1961. december 8-án szentelte pappá Márton Áron. 1968-tól – ötvennyolc éven keresztül – szolgált a kolozsvár-kerekdombi Jézus Szíve-templom plébánosaként. Ez év július 31-én, meggyengült egészsége miatt nyugdíjba megy.

A köztiszteletnek örvendő idős pap, megannyi cím és kitüntetés viselője a legnagyobb ajándéknak hívei szeretetét, barátságát és ragaszkodását tartja. Ennek adták tanújelét az elmúlt vasárnapon is, amikor magyarországi pap barátai mutatták be a szentmisét, majd a szentmise után az általa építtetett plébánia felső teraszán köszöntötték az idős lelkipásztort, aki szokásához híven irodalmi részlet felolvasásával fogadta a megjelenteket. Tisztelői a derűs pásztor atyai áldása mellé távozáskor nagy ölelést is kaptak.

Jakab Gábor kiemelkedő szerepet játszott a Keresztény Szó folyóirat és a Vasárnap című hetilap létrehozásában, újraindításában. 1991-től hosszú ideig volt főszerkesztője mindkét orgánumnak. 2019-ben nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. Az ekkor vele készült interjúnkat ITT olvashatják. Ebben többek közt arról beszélt, hogy a világunkat ma túlságosan is uraló féktelen egoizmus, az önmagunkba való teljes becsavarodás, a szinte senkire és semmire nem figyelő önzés ellen küzdeni csakis a becsületesen és lelkiismeretesen végzett munkával, a példás helytállással lehet.

„Tehát végezzük el a magunk helyén és a magunk eszközeivel a ránk szabott konkrét feladatokat. József Attila egy verssorát idézem ide: »Nem azért jöttem, hogy bőgjek (…), hanem, hogy tegyek!« Minden jobb világot, gyökeres változást megcélzó munka önneveléssel kezdődik és azzal is folytatódik.” Jakab Gábor 2021-ben a Parma Fidei – Hit pajzsa díjat is átvehette. Az ez alkalomból készült veszélgetésünk ITT olvasható.

Forrás: Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke

Fotó: Juhász Ferenc, Váli Miklós/Kormány.hu; RomKat.ro

Magyar Kurír