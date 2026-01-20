A Pannonhalmi Főapátság adománygyűjtést kezdeményez a pannonhalmi robbanás károsultjai javára

Megszentelt élet – 2026. január 20., kedd | 15:17
Január 15-én óriási erejű robbanás rázta meg Pannonhalmát. A detonációban egy ember súlyosan megsérült, és háza teljesen megsemmisült, valamint további több mint húsz ingatlanban keletkezett kár.

A pannonhalmi bencés szerzetesek közösségként fontosnak tartják, hogy az imádság mellett anyagi segítséget is nyújtsanak azoknak, akiknek most a legnagyobb szükségük van rá. 

A Pannonhalmi Főapátság adománygyűjtést indít a robbanás károsultjainak támogatására. A beérkező felajánlásokat teljes egészében a rászorulók megsegítésére fordítják, a városvezetéssel egyeztetve.

A pénzbeli támogatásokat az alábbi bankszámlaszámára történő utalással fogadják:

Pannonhalmi Főapátság
Bankszámlaszám: 10700031-04072306-51100005
Közlemény: Pannonhalma, károsultak

Továbbá a Pannonhalmi Területi Főapátság plébániáin a január 25-i és február 1-jei szentmiséken felajánlott adományokkal is lehetőség nyílik a segítségnyújtásra.

Köszönik mindazoknak, akik szolidaritásukkal és nagylelkűségükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a bajbajutottak mielőbb biztonságban és reménnyel folytathassák életüket.

„Továbbra is imádságban hordozzuk a robbanás sérültjét, a károsultakat és városunk közösségét!” – olvasható a Pannonhalmi Főapátság január 20-i közleményében.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság Facebook-oldala

Magyar Kurír

