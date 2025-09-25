A pápa az újságíróknak Castel Gandolfóban: Palesztina elismerése segítene, de a párbeszéd megszakadt

Kedden este 9 óra körül lépett ki a Szentatya a Castel Gandolfó-i Villa Barberini kapuján, ahova hétfőn érkezett; és mielőtt visszaindult volna a Vatikánba, megállt, hogy beszéljen az újságírókkal, akik délután óta várták.

Leó pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és amikor az izraeli–palesztin konfliktusról kérdezték, kijelentette: „A Szentszék már sok éve elismerte a kétállami megoldást.”

Meg kell találnunk a módját, hogy minden népet tiszteletben tartsunk.”

A palesztin állam elismerése „segíthetne, de jelenleg a másik oldalon nincs igazán hajlandóság a meghallgatásra, így a párbeszéd megszakadt”.

Gázával kapcsolatban a pápa arról számolt be, hogy kedden délután ismét felvette a kapcsolatot a Szent Család-plébániával. „Hála Istennek, jól vannak a plébánián”, de a támadások „egy kicsit közelebb vannak”.

Az újságírók az orosz támadásokról is kérdezték. XIV. Leó rámutatott: „Van, aki eszkalációra törekszik, és ez egyre veszélyesebb.” A Szentatya hangsúlyozta a fegyverletétel szükségességét, és kiemelte, hogy meg kell állítani a katonai előrenyomulást, és vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz.

Ha Európa valóban egységes lenne, hiszem, hogy sokat tudna tenni”

– tette hozzá a pápa. Az újrafegyverkezéssel kapcsolatban azt mondta, hogy politikai kérdésekről van szó, „amelyeket az Európára nehezedő külső nyomás is befolyásol”, és ezt inkább nem kommentálja.

Végül a Szentszék diplomáciai fellépésével kapcsolatban a Szentatya elmondta: „Folyamatosan beszélünk a nagykövetekkel, az államfőkkel is; amikor jönnek, megoldást keresünk.” Néhányukkal megbeszélésekre került sor – összegezte Leó pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír