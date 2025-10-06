A pápa levelet írt egy diáklánynak: Ne veszítsük el a reményt ezekben a nehéz időkben!

XIV. Leó válaszol a Piazza San Pietro, a Szent Péter-bazilika által kiadott és Enzo Fortunato atya által szerkesztett magazin olvasóinak. A lap rendszerint a Párbeszéd az olvasókkal rovattal kezdődik. A szeptemberi számban a pápa Veronikának válaszolt, egy 21 éves római diáklánynak, aki az orvostudományi karra jár. „Az álmom, hogy orvos legyek, és segítsek az embereknek meggyógyulni a betegségeikből” – írta a fiatal lány, aggódva a mai nagy szorongással és zavarodottsággal teli idők miatt, amelyeket a háború, a pusztítás és a halál, különösen az ártatlanok halála jellemez. „Szinte lehetetlennek tűnik békében élni. Milyen jövő vár ránk? Reménykedhetünk egy jobb világban? És mit tehetünk mi, fiatalok, hogy ez megvalósuljon?” – kérdezte Veronika.

Nehéz idők

„Nehéz időkben élünk, de emiatt nem szabad, hogy elveszítsük a reményt egy jobb világban” – írta Leó pápa szeretetteljes és bátorító hangon, egyszerűen és konkrétan válaszolva. „Kedves Veronika, először is őszintén remélem, hogy meg tudod valósítani az álmodat. A hivatás, amelyre vágysz, a legnemesebbek közé tartozik, különösen, ha a leggyengébbek és a legszerencsétlenebbek szolgálataként éled meg. Különös tekintettel azokra, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagiakkal, vagy nehéz helyzetben élnek... A kérdéseid ugyanazok, mint amelyeket sok társad szívében hordoz.”

A remény mint ellenállás

A jelen fájdalmának elismerése mellett Leó pápa megismétli a bizalom üzenetét: a reményt mint ellenállást. „Igaz, hogy nehéz időkben élünk. A gonosz látszólag elárasztja az életünket. A háborúk egyre több ártatlan áldozatot követelnek”, de soha nem szabad feladnunk a reményt. „Ahogy már mondtam, Szent Ágostont idézve: »Éljünk jól, és az idők is jók lesznek. Mi vagyunk az idők.«” Bizony, jók lesznek az idők, ha mi jók vagyunk! Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az Úr Jézusba kell vetnünk reményünket” – figyelmeztet a pápa. „Ő az, aki felébresztette a szívedben a vágyat, hogy valami nagyot tegyél az életeddel. Ő az, aki erőt ad neked ahhoz, hogy jobbá tedd magad és a körülötted lévő társadalmat, hogy az idők, amelyekben élünk, valóban jók legyenek.”

Barátság Jézussal

A levél egy atya figyelmességével és gyengédségével zárul. Nincs távolság a pápa és a fiatal hívő között. „Ezért ismétlem meg a felhívást, amelyet hozzád és a Tor Vergatára eljött minden fiatalhoz (a fiatalok szentévi találkozójára utal – a szerk.) intéztem: Ápoljátok a barátságotokat Jézussal! Megéri. Légy benne biztos. Értesíts tanulmányaid haladásáról és a lelki utad alakulásáról. Szívből megáldalak.”

