A pápa Nina Krapić nővért nevezte ki a Szentszéki Sajtóközpont új igazgatóhelyettesévé

XIV. Leó pápa pénteken Nina Benedikta Krapić MVZ nővért nevezte ki a Szentszéki Sajtóközpont igazgatóhelyettesévé. A horvát szerzetesnő, aki eddig a Kommunikációs Dikasztérium munkatársaként dolgozott, március 1-jétől tölti be új megbízatását. Krapić nővér Cristiane Murrayt váltja, aki lemondott a 2019 júliusa óta betöltött tisztségéről, és akit a pápa péntek délelőtt audiencián fogadott.

*

Nina Krapić 1989. június 7-én született Rijekában (Horvátország). 2015-ben jogi diplomát szerzett a rijekai egyetemen, majd 2023-ban a Zágrábi Egyetemen Public Relations szakirányon folytatta tanulmányait. 2023. augusztus 13-án örök fogadalmat tett a Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek kongregációjában (zágrábi tartomány; Milosrdne sestre sv. Vinka Paulskoga – Zagreb). Újságíróként és a családon belüli erőszak áldozatául esett nők és más peremre szorult személyek jogi tanácsadójaként dolgozott. Emellett a rijekai főegyházmegye Caritas szervezetének kommunikációs vezetőjeként is szolgált. 2023 óta a Kommunikációs Dikasztérium munkatársa. Jelenleg társadalomtudományi doktorátusán dolgozik a római Pápai Gergely Egyetemen.

*

„Szívből köszönöm Cristiane Murraynek azt az elkötelezettséget és professzionalizmust, amellyel szolgálatát végezte. Ugyanebben a szellemben kívánok Nina Benedikta Krapić nővérnek gyümölcsöző munkát, bízva kiváló szakmai és emberi tulajdonságaiban” – mondta Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír